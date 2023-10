1. Bundesliga Herren Ost Für Schlainings Herren läuft es mit der Spielgemeinschaft aus Großwarasdorf perfekt. Nach drei Spielen – zwei Siegen und einem Unentschieden – führt die Truppe aktuell die Tabelle an. Während die ersten beiden Runden gewonnen wurden, folgte im Spitzenspiel gegen den BBSV Wien am Wochenende ein 4:4-Remis. Es war das erwartet harte Duell der beiden Favoriten um den Aufstieg in die Superliga. Nach dem Punkt bleibt die Spielgemeinschaft Schlaining/Großwarasdorf vor dem BBSV (beide jeweils fünf Punkte). Nun wartet auf Peter Treiber und seine Kollegen das nächste Heimspiel in Kleinwarasdorf gegen KSK Klagenfurt-Magdalensberg. Auch wenn man Favorit ist, darf der Aufsteiger nicht unterschätzt werden.



Superliga Damen Martina Vegerbauer und ihre Kolleginnen empfingen am Wochenende die Spielerinnen vom KSV Wien. Schnell wurde den Schlaininger Keglerinnen klar, dass in dieser Partie nicht viel zu holen sein wird. „Wir fanden von Beginn an nicht in das Match hinein und wurden förmlich überrannt von den Wienerinnen“, lautete das bittere Resümee seitens der Damen. Man verlor klar mit 1:7. „Es gibt aber auch solche Spiele. Nun ist es das Wichtigste, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Aufstehen, nach vorne blicken und positiv bleiben, die Saison dauert noch lange“, so Vegerbauer.

Am Wochenende ist das Team spielfrei, es bleibt also Zeit für die Analyse und dafür, möglichst viel Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben zu tanken – damit es gelingt, in den entscheidenden Duellen wichtige Punkte zu erobern, „die uns einen guten Tabellenplatz am Ende der Meisterschaft bescheren.“