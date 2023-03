Nur 33 Kegel fehlten Schlaining für den Heimsieg

Werbung

DAMEN Die Vorzeichen waren für die Schlaininger Kegel-Damen vor dem Heimspiel nicht wirklich rosig. Kurz vor Beginn fiel mit Martina Vegerbauer eine der wichtigsten Akteurinnen aus. Das machte die Aufgabe noch einmal schwerer.

Zusammenrücken war angesagt und das machten Obfrau Theodora Marth und ihre Teamkolleginnen dann auch. Der Beginn verlief etwas holprig, aber spätestens als Marth die U23-Nationalspielerin Carolina Futschek von Beginn an mehr als nur forderte und letztendlich auch bezwang, war der Glaube an Zählbares zurück.

Fast noch schwieriger war dann die Aufgabe für Regina Grafl. Diese traf auf Renata Babicka, die ist in nahezu allen Kategorien die klare Nummer eins der Superliga ist. Es entwickelte sich ein echter Kegel-Krimi. Erst der letzte Wurf entschied zugunsten von Regina Grafl. Letztendlich fehlten den Südburgenländerinnen nur 33 Kegel, um die Begegnung für sich zu entscheiden. Aber auch das 4:4-Remis nahm man gerne mit.

„Dieser Zähler war für die Mannschaft ungemein wichtig“, hieß es von Vereinsseite und die Kegel-Damen schossen nach: „Man hat gesehen, was mit wahrem Teamgeist und Zusammenhalt alles möglich ist.“

Weiter geht es nun beim BBSV Wien. Dieser Gegner ist sehr heimstark, aber in Schlaining freute man sich auf die kommende Aufgabe, auch weil es realistische Chancen auf eine Rückkehr von Martina Vegerbauer gab. „Wir wissen schon, dass da eine sehr heimstarke Mannschaft auf uns wartet, aber wir werden wie immer alles versuchen und auch alles geben“, so die DKV-Damen.

HERREN Gegen den Tabellenzweiten des KSK Union Orth/Donau hofften die Schlaininger SKV-Herren auf eine Überraschung, die dann nicht kommen sollte. Von Beginn an drückten die Niederösterreicher auf das Tempo und für die Burgenländer war wenig bis nichts möglich. So musste man auf seiner Heimbahn in Kleinwarasdorf alle Spiele abgeben. Die Gäste präsentierten sich zu stark und so hieß es am Ende 0:8.

„Es war dann gegen einen starken Gegner leider doch das vorprogrammierte Ergebnis. Gegen Tabellenführer Neunkirchen dürfte die Sache auch kaum leichter werden“, resümierte Spieler Peter Treiber.