Perfekte Bilanz

Superliga Damen Keinen wahren Kegelkrimi sahen die Besucher auf den Bahnen in Oberpullendorf. Während es zu Beginn noch spannend ablief, gewannen die Schlainingerinnen am Ende klar und deutlich mit 7:2. Regina Grafl hatte die schwerste Aufgabe. Sie traf auf Renata Babicka, die als eine der besten Spielerinnen der gesamten Liga bekannt ist. Doch Grafl ließ ihr keine Chance und holte sich den Punkt. Insgesamt war es eine tadellose Leistung der gesamten Mannschaft. Mit diesem Aufschwung geht es nun hochkonzentriert in das letzte Heimspiel der Saison gegen Liganeuling Wr. Neustadt.

Bundesliga Herren Ost Gegen die heimstarke Mannschaft aus Ritzing setzten sich Schlainings Herren mit einer starken Mannschaftsleistung klar mit 6:2 durch. Bester Spieler war Thomas Treiber mit seinen 639 Kegeln, „aber auch Christian Berlakovich ist mit 626 Kegeln ebenfalls zu gratulieren“, so der Tenor des Teams. Am Wochenende kommt es nun zum Spitzenspiel gegen die Mannschaft aus Wr. Neustadt, die auf Platz drei steht.