Positives Saison-Fazit bei Schlaininger Kegel-Damen

Je länger die Saison dauerte, desto besser wurden die Kegel-Damen des SKV Schlaining! In Dornbirn holte man zum Abschluss noch einen 6:2-Sieg und sicherten sich so noch den fünften Platz zum Meisterschaftsende. Die Südburgenländerinnen starteten in Vorarlberg mit vollem Elan und Martina Vegerbauer stellten mit ihrem Auftritt die Weichen schnell auf Auswärtssieg.

Rot-goldene Nummer eins

Ihre Teamkolleginnen standen ihr in weiterer Folge um nichts nach und nur zwei Spiele musste man an diesem Tag abgeben. Den tollen Abschluss machte dann wieder einmal Teodora Marth perfekt. Sie sorgte mit 550 Holz für ein rundum gelungenes SKV-Saisonende. Die Freude bei den Schlainingerinnen war groß, Platz fünf der verdiente Lohn. Das Fazit der Mannschaft fiel danach klarerweise positiv aus: „Mit einer neuen Mannschaft und einigen neuen Spielerinnen, die immer besser zusammen fanden, sind wir stolz auf den fünften Platz hinter den absoluten Spitzenteams der Liga“, hieß es vonseiten der Mannschaft, die auch als bestes burgenländisches Team das Meisterschafts-Jahr beendete.