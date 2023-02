Schlaininger Damen sind gerüstet fürs Derby

Werbung

Am Wochenende wurden auf der Bahn in Kleinwarasdorf die burgenländischen Meisterschaften der Herren und Damen ausgetragen. Und während bei den Männern Peter Treiber vom SKV Schlaining nicht über Platz zehn hinauskam, war die Frauenwertung fest in Schlaininger Hand.

Mit Martina Vegerbauer, Regina Grafl, Lisa-Marie Pimperl, Elfriede Artner und Teodóra Marth schickte der DKV gleich fünf Starterinnen, die allesamt eine starke Rolle spielten, in den Bewerb.

Neues Selbstvertrauen

So war das Stockerl fest in südlicher Hand. Martina Vegerbauer sicherte sich mit der Tagesbestleistung von 600 Holz den Gesamtsieg und verteidigte ihren Erfolg aus dem Vorjahr. „Wir haben wieder einmal gezeigt, warum wir in den Landesbewerben die Nummer eins sind“, resümierten Vegerbauer und Kolleginnen.

Mit diesen Leistungen konnte man auch ein Zeichen an die Konkurrenz senden. In der Meisterschaft wartet nun das Derby gegen Kleinwarasdorf. Eine harte Aufgabe, aber, so die DKV-Kegeldamen unisono: „Für das hitzigste Spiel der Saison konnten wir uns viel Selbstvertrauen holen.“