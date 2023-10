Superliga Damen Gegen die Spielgemeinschaft Dornbirn/Hard zeigten die Schlainingerinnen von Beginn an, dass es nicht leicht für das Team aus dem Ländle wird. Martina Vegerbauer legte gekonnt mit 549 Kegeln vor, während Lisa-Marie Pimperl im Nachwuchsduell mit der starken Spielerin Maja Nikolic das Nachsehen hatte. Die Partie wurde erst beim letzten Wurf entschieden. Der Start war trotzdem gelungen und es ging auch in dieser Tonart weiter. Lediglich zwei Spiele mussten abgegeben werden, der 6:2-Sieg war nie gefährdet und somit konnte auch für die nächsten Spiele Selbstvertrauen getankt werden. Der Befreiungsschlag ist geglückt, „mit einer der stärksten Vorstellungen auf unserer Heimbahn“, freuten sich die Frauen. Mit diesem Erfolg im Rücken geht es am Wochenende nach Oberösterreich. Auf die Südburgenländerinnen wartet das Spiel beim ASKÖ Steyr Sportkegeln. „Mit dieser Mannschaft ist es möglich, auch von dort etwas Zählbares ins Burgenland mitzunehmen“, hoffen Martina Vegerbauer und ihre Schlainingerinnen auf den nächsten Erfolg.



Bundesliga Herren Ost Die Siegesserie von Schlainings Herren wurde gegen KV Wiener Neustadt mit dem 5:3-Erfolg fortgesetzt. „Wir gewannen trotz harter Gegenwehr aufgrund der höheren Kegelanzahl“, lautete das Resümee von Schlainings Herren. Stefan Baumgartner und Peter Horvath holten sich mit der gleichen Leistung von 607 Kegeln den Titel „Mannschaftsbester“. Zeit zur Verschnaufpause bleibt nicht. Bereits am Wochenende wartet das Nachbarschaftsderby gegen Steinberg, „wo wir natürlich wieder glänzen wollen“, sagte Peter Horvath.