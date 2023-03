Super Ausgangsposition für Schlainings Frauen

Werbung

DAMEN Für die Schlainingerinnen war der 7:1-Erfolg bei SKH/Post SV von enormer Wichtigkeit. Mit elf Punkten am Konto und vor den beiden Duellen mit Steyr und Dornbirn brachte man sich in eine tolle Position, um bald den Klassenerhalt feiern zu können. Zurück nach Wien, wo schnell klar war, dass der Sieg ins Südburgenland gehen würde. Mit einem 7:1-Erfolg holte man sich nicht nur die Punkte ab, sondern auch wichtiges Selbstvertrauen für die alles entscheidende Endphase der Saison. Sehr zufrieden mit dem Auftritt war man auch im DKV-Lager selbst. „Mit diesem Erfolgserlebnis gehen wir nun gestärkt in das letzte Heimspiel gegen die Oberösterreicherinnen ASKÖ Steyr Sportkegeln. Wir können da auch hoffentlich auf den gesamten Kader zurückgreifen“, meinte Spielerin Martina Vegerbauer.

HERREN Der Abstieg in die Bundesliga Ost rückt für die Schlaininger Kegel-Herren indes immer näher. Auch im Derby gegen Ritzing setzte es eine bittere 1:7-Niederlage. Nur mehr zwei Partien sind zu absolvieren, wobei es so in Micheldorf schon einen Sieg braucht, um zumindest noch eine theoretische Chance auf die Relegation zu haben. Die würde der Liga-Neunte dann spielen, während der Letzte sicher absteigt. Zum Abschluss geht es für die Schlaininger Herren dann noch gegen Schwaz. Wirklich groß ist die Chance nicht mehr.