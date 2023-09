„Top-Performance“ und Nervenstärke geboten

War der beste Spieler: Schlainings Thomas Treiber erzielte 625 Holz. Foto: SKV Schlaining

Superliga Damen Im Burgenland-Derby gegen Kleinwarasdorf waren Schlainings Damen auf Sieg eingestellt. Es lief für sie super und von Beginn an zeigten die Südburgenländerinnen, dass sie unbedingt mit einem Sieg von den Bahnen gehen wollen. „Wir wurden von unseren Trainern gut eingestellt. Dadurch und durch die tolle Unterstützung der mitgereisten Fans feierten wir einen klaren 6:2-Derbysieg“, resümierte Spielerin Martina Vegerbauer.

Die Meisterschaft pausiert nun eine Woche, am Sonntag findet in Deutschkreutz der alljährliche Gerda-Barilich-Wanderpokal der Frauen statt. Dort möchte man den Titel verteidigen und sich damit für das burgenländische Cup-Finale qualifizieren.



Bundesliga Herren Für die Spielgemeinschaft von Schlainings Herren, die gemeinsam mit Großwarasdorf starteten, läuft es weiterhin wie am Schnürchen. Mit einer starkenVorstellung wurde die Partie auswärts bei St. Pölten mit 6:2 nach Hause gespielt. „Matchwinner war diesmal Thomas Treiber mit 625 Kegeln, wir freuen uns sehr über den Sieg“, erklärte Mannschaftsführer Peter Treiber. Kommendes Wochenende pausiert man zwar in der Meisterschaft. Jedoch gibt es kein spielfreies Wochenende, da Schlaining beim Faymann-Cup der Herren in Kleinwarasdorf gut abschneiden möchte.