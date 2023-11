Zwei Siege ohne Zweifel

DKV Schlaining Damen In Oberösterreich versuchten die Südburgenländerinnen, beim ASKÖ Steyr auf Punktejagd zu gehen. Mit viel Selbstbewusstsein, aber vorsichtiger Aufstellung gelang es, schon zu Beginn den Grundstein für den Sieg zu legen. Die Führung war schnell besiegelt, Teodora Marth sicherte sich mit 569 Kegeln sogar den Mannschaftsrekord, der aber nicht lange hielt. Gabriele Nemes-Juhasz war ebenfalls nicht zu bremsen und fuhr ein fantastisches Ergebnis und mit 578 Kegeln den nächsten Rekord ein. Nach intensiven 720 Würfen auf beiden Seiten stand der verdiente Kantersieg von 7:1 auf der Anzeige. Am Wochenende ist ebenso eine Spitzenleistung notwendig, wenn die junge Mannschaft aus St. Pölten im Burgenland gastiert. „Wenn wir unseren Heimvorteil nützen und an diese Leistung anknüpfen können, dann steht einer großartigen Partie nichts im Wege“, meint Spielerin Martina Vegerbauer.



SKV Schlaining Herren Peter Treiber und seine Mannschaft setzten sich im Derby gegen Steinberg mit 5:3 durch. War es zu Beginn noch eine offene Partie, so setzten sich die Südburgenländer dann doch eindeutig durch. Als bester Spieler stach Ferenc Kiss mit 601 Kegeln hervor. Schon am kommenden Wochenende steht auswärts beim SKC Ritzing das nächste Derby auf dem Programm. „Wir hoffen, dass unsere Erfolgsserie nicht abreißt und wir von dort die Heimreise wieder mit einem Sieg antreten können“, so Mannschaftsführer Peter Treiber.