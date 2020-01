Der verliert zwei seiner Eckpfeiler der vergangenen Jahre: Angreifer Milan Fülöp und sein kongenialer Partner Attila Csiszar verlassen den Verein. „Nach acht Jahren zieht es Milan in Richtung Hochneukirchen. Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Er verdient dort mehr und da können und wollen wir auch nicht mithalten“, sagte Obmann Dieter Höfler, der anfügte: „Auch Attila wird uns sehr wahrscheinlich in Richtung Schäffern verlassen.“ Zuletzt testete man schon fünf potenzielle Kroaten, wovon zwei Offensivakteure in die engere Auswahl kamen, beide wurden zu einem weiteren Test eingeladen.

Auch beim SC Schachendorf gibt es einige neue Kräfte und mit Ivan Parlov einen schmerzhaften Abgang. Der Mittelfeldregisseur, der auch beim SV Mattersburg als Profi kickte, verlässt den SCS und wird in der ersten kroatischen Liga Co-Trainer bei Inter Zapresic. „Wir legen ‚Paki‘ da natürlich keine Steine in den Weg. Er war fußballerisch, aber auch menschlich ein großer Gewinn für unseren Verein“, sagte SCS-Obmann Christian Takacs, der schon einen Nachfolger präsentieren konnte. Mit Josip Matosevic kommt ein 28-jähriger Kroate in die Grenzgemeinde, der bereits in Österreich (Sonnhofen) spielte. Zuletzt war er bei NK Bistra aktiv. Mit Milan Zab und Zoltan Horvath holte der Verein zwei Ex-Spieler aus Ollersdorf zurück. „Wir spielten in der Hinrunde mit rund 70 Prozent einheimischen Spielern. Dieser Weg soll weiter fortgesetzt werden, aber es braucht auch Qualität“, so Obmann Takacs.