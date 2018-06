LANDESMEISTERFINALE OBERWART - MATTERSBURG 1:8. Die Finalspiele der U16 und U14 wurden in Güssing ausgetragen. Während bei der U14 Mattersburg und Parndorf aufeinandertrafen, spielte in der U16 mit Oberwart ein südliches Team um den Titel.

In den ersten 20 Minuten lief alles wie am Schnürchen, die Mannschaft von Florian Hotwagner und Ewald Szabo setzte nach vier Minuten mit dem 1:0 durch Lukas Zapfel ein erstes Ausrufezeichen. Doch in weiterer Folge verabsäumte man es, ein zweites Tor nachzulegen und musste so mitansehen, wie Mattersburg zurückkam und zur Pause plötzlich mit 3:1 führte.

| BVZ

In der zweiten Hälfte war es dann auch eine mentale Geschichte bei den Südburgenländern, die mit ihren Nerven zu kämpfen hatten und am Ende eine 1:8-Niederlage einstecken mussten. „Es tut mir ein wenig leid für die Jungs. Man hat aber gesehen, dass Potenzial da ist und ich denke schon, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten sehr große Chancen haben, demnächst in der U23 oder Ersten des SV Oberwart zu stehen“, so der scheidende Trainer Florian Hotwagner. Er konzentriert sich ab jetzt auf seine Trainertätigkeit beim BVZ Burgenlandligisten aus Pinkafeld.

Stolz waren Hotwagner und Szabo aber dennoch auf die Leistung ihrer Burschen: Immerhin war für die U14 erst im Halbfinale gegen Parndorf Schluss, die U16 musste sich nur Mattersburg geschlagen geben. „Das gibt uns für die Zukunft große Hoffnung.“