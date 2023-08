Gelungenes Comeback für Neuberger Lauf-Ass

Der Neuberger Michael Wagner begann Ende Mai nach einer zweijährigen Karrierepause damit, wieder ein- bis dreimal die Woche laufen zu gehen. „Am Anfang hat es sich auch angefühlt, als wäre ich in meinem Leben noch nie gelaufen“, schmunzelte er. Weil die Vorbereitung aber richtig gut verlief, entschied er sich, den Wörthersee-Halbmarathon in Angriff zu nehmen. Der fand dann am letzten Wochenende statt und seine Devise war klar: „Ich wollte einfach wieder Spaß am Laufen haben und bin ohne wirkliche Ziel-Zeit an den Start gegangen.“ Bei heißen Temperaturen begann er dann das Rennen und kam mit einer Endzeit von 1:34,51 Stunden ins Ziel. „Das war mit dem bisschen Training viel schneller als erwartet.“

Wieder Blut geleckt

Gesamt wurde er 189., während er die Klasse M40 auf dem guten 23. Rang beendete. Den Sieg holte sich der Kenianer Geofrey Kiboi (1:02,48 Stunden). Die nächsten Rennen sind schon geplant: Am 16. September geht es zum Stubenbergsee, am 16. Oktober dann nach Mallorca zu zwei Halbmarathon-Events.