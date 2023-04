Die jahrelange harte Arbeit machte sich für die Nicole Herbst, Sportlerin des Laufclubs Großpetersdorf, beim Vienna City Marathon bezahlt. Mit der unglaublichen Zeit von 2:58,31 Stunden beendete sie den Wien-Marathon nach 42,195 Kilometern auf Platz 31., gleichbedeutend mit dem Landesmeistertitel und Platz vier bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften.

Unglaubliche Einstellung zum Training und Sport

Die Vorbereitungen auf den „VCM“ sind ein ständiger Prozess, der ab Jänner so richtig an Fahrt aufnahm. Ab diesem Zeitpunkt absolvierte Herbst in intensiven Trainingswochen 95 bis 100 Kilometer pro Woche, in „Erholungswochen“ waren es immer noch 50 Kilometer. „Ich begann 2013 mit dem Ausdauersport, der Testwettkampf für den Vienna City Marathon fand in Wien mit einem Halbmarathon am 12. März statt. Mit 1:23,04 Stunden erzielte ich dabei meine neue persönliche Bestzeit. Das war ein super Richtwert“, sagte sie dazu.

Klarerweise ist dafür auch die Ernährung wichtig. Zucker ist fast Tabu, dazu lebt Nicole Herbst nahezu vegan. „Meine Frau hat zum Training und Sport eine unglaublich disziplinierte Lebenseinstellung. Sie kocht jede Mahlzeit selbst, immer frisch, und nimmt ihr Essen auch auf Reisen mit. Für sie ist das aber kein Verzicht. Sie liebt dieses Leben und den Sport. Als Partner, Ehemann und langjähriger Trainer bin ich unglaublich stolz auf diese Entwicklung“, erklärt Ehemann Geza Herbst. „Es gibt sehr wenige Athleten, die so diszipliniert und hart arbeiten und dem Sport so viel unterordnen. Sie hat unglaublich viel Talent, und trainiert elfeinhalb Monate im Jahr. Das ist Spitzensport!“ Einfach ist das neben dem Alltag klarerweise nicht. „Ich bin auf sie unfassbar stolz. Nici lebt für diesen Sport und diesen Erfolg hat sie sich hart erarbeitet“, stellt Geza Herbst klar.

„Das war perfekte Werbung für das Burgenland“

Der Großpetersdorfer weiß, wovon er spricht, absolvierte er doch selbst 25 Marathons – mit einer 2:53 Stunden-Bestzeit in Wien 2012 –, 15 Ironmans und war 25 Jahre Leistungssportler. So war der Sonntag ein riesiger Erfolg für den LC Großpetersdorf mit Obmann Helmut Unger. „Am Wiener Rathausplatz auf dem Podium mit lauter Profis geehrt zu werden, das passiert nicht so oft. Das war perfekte Werbung für das Burgenland. Wir bedanken uns in diesem Zuge auch bei Landtagspräsidentin Verena Dunst, die uns persönlich zum Erfolg gratulierte“, so Herbst.

Einen wollte der stolze Gratulant nicht vergessen: Freund und Experte Dieter Pratscher! „Dem bin ich für die vielen Tipps und Gespräche rund um das Thema Laufen sehr dankbar. Dieter ist immer für uns da und wir wurden dabei auch zu besten Freunden.“