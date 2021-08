Nachdem der Bewerb 2020 aufgrund von Corona abgesagt werden musste, wird das Jubiläum – 25. internationaler Halbmarathon Stinatz – am Samstag nachgeholt. Dabei hoffen die Vereinsverantwortlichen, dass so wie die letzten 24 Jahre zuvor, Freunde aus dem In- und Ausland begrüßt werden können. Aufgrund der aktuellen COVID-19“-Situation ist der Nachweis über die sogenannte 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) die einzige Voraussetzung für die Teilnahme. Auch, wenn es schwierig war, Sponsoren zu finden, wird das Starter-Sackerl gefüllt sein. Einzig das obligate T-Shirt gibt es aufgrund zu kurzer Vorlaufzeit nicht.

Infos: Der Start erfolgt um 19.15 Uhr. Bewerbe: Halbmarathon (21,1 km), Ortslauf (8,4 km), Hobbylauf (4,2 km), Nordic Walking (8,4 km), Minimarathon; U6-U10 (1 km), U12-U18 (2 km).