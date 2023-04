Vienna City Marathon als Highlight für Team Dornau

Wenn das Wochenende des Vienna City Marathons mit all seinen Läufen, darunter der Inklusions-Run einen Tag davor, ruft, dann sind auch die Sportler des Teams Dornau immer mit dabei. So auch am vergangenen Samstag, als 18 Sportler und Trainer erneut zugunsten von Special Olympics Österreich den „Coca-Cola Inclusion Run“ mitgestalteten.

So wurde der 800 Meter lange Lauf auch heuer zu einem Fest der Freude und Inklusion. Vor diesem waren die Südburgenländer noch zum Bowlingspielen und einem Essen eingeladen. Für einige Sportler und Unified-Partner aus dem Team Dornau war dabei aber noch nicht Endstation: Auch den 40. Vienna City Marathon nahm man in Angriff.

Fleißaufgabe

Mikhail Pisanko, Jennifer Koubek, Marcel Golacz und Christian Liszt absolvierten die 42,195 Kilometer gemeinsam mit ihren Unified-Partnern Sebastian Koller, Georg Javorics, Ernst Lueger und Manuel Lueger bravourös. Mikhail Pisanko und Sebastian Koller selbst liefen nach ihrer Staffelübergabe weiter und absolvierten somit ihren ersten Halbmarathon mit der Zeit von 2:17,15 Stunden.