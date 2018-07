Während die Fußball-WM ihrem Ende entgegensieht und auch der Sommer langsam, aber sicher, seinen Höhepunkt erreicht, geht ein neuer Laufverein im Süden dieser Tage seine ersten Schritte. „Team Running High“ heißt dieser Neo-Klub, der sich aus vielen Läufern und Läuferinnen zusammensetzt und in den kommenden Jahren einen bleibenden Eindruck im burgenländischen Ausdauersport hinterlassen will. „Ich wurde immer wieder gefragt, warum ich keinen eigenen Laufklub gründe“, erzählt Extremsportler Michael Wagner und meint weiter: „Ich habe dann einige Personen kontaktiert und das Interesse abgeklärt.“

So wurde „Team Running High“ aus der Taufe gehoben, das neben Wagner auch noch die Athletinnen Corinna Neubauer, Verena Gossy, Doris Knor oder Bernadette Siegl beherbergt und bei den Männern Jochen Adorjan, Chrisoph Kovacs, Rainer Stangl, Rudolf Fabsits und Jürgen Kirnbauer aufweist. „Wir wollen in Zukunft Laufseminare absolvieren, gemeinsam trainieren und natürlich Teilnahmen an größeren Veranstaltungen bestreiten“, so Wagner, der bestätigte, dass 2019 schon ein Trainingslager geplant ist, neben den Fahrten zu Läufen dieser Saison.

Dazu ist auch das Drumherum super abgedeckt. „Es gibt einen ausgebildeten Lauftrainer, einen Physiotherapeuten und Ernährungsexperten,“ sagt der Neo-Klubchef.