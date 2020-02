Auf den Tag genau vor 70 Jahren erblickte Karl Philipp das Licht der Welt. Der 5. Februar 1950 wurde so ein Tag, der den burgenländischen Fußball reicher werden lassen sollte. Schon früh entdeckte der damals in Hannersdorf wohnende Philipp die Liebe zum runden Leder. Schule war Pflicht, viel lieber jagte man gemeinsam mit dem damaligen Volksschuldirektor dem Ball nach. Von vormittags bis nach Mittag, nach den Hausaufgaben bis in die Abendstunden. Wie so viele Burschen in jungem Alter, bildete auch Philipp da keine Ausnahme. 1962 wurde dann in Hannersdorf der Sportverein gegründet und schon zwei Jahre später bewies Philipp in der Reserve seine Klasse. Mit 15 debütierte er dann in der Ersten und hinterließ trotz Schmächtigkeit Eindruck. „Ich hatte so dünne Füße wie Unterarme“, erinnert er sich zurück, wobei er anfügte: „Für die damalige Zeit war ich technisch wirklich gut.“

Archiv Eine Spielzeit wie im Traum. 2012/13 wurde der SV Neuberg unter der Führung mit Karl Philipp mit 23 Punkten Vorsprung Meister der damaligen BVZ Burgenlandliga. Nicht der einzige Titel.

So sehr, dass es mit dem SVH stetig nach oben ging. Rasch wurde man Meister, wiederholte das schnell wieder. Plötzlich durfte man sich in der damaligen Landesliga mit den Großen messen und Philipp war mittendrin. So war er in den burgenländischen Auswahlen ständiger Gast und auch im Notizbuch höherer Vereine vertreten. Der SC Eisenstadt wollte ihn aufgrund seines Körperbaus nicht so wirklich und so ging es zum GAK in die damalige Staatsliga. Über 300 Spiele absolvierte er in neun Jahren für die Grazer und arbeitete nebenbei noch in Feldbach als Bankangestellter. „Profi? Profi war ich nie. 750 Schilling habe ich damals bekommen. Ich bin von Feldbach nach Graz monatlich eigentlich mehr Geld verfahren. Irgendwann wurden es dann aber 1.500 Schilling.“ Für einen Bundesliga-Spieler eine lächerlich anmutende Summe, wenn man es mit dem heute vergleicht.

Weiter als Trainer? „Nur noch Berater“

Geld sei aber nicht alles, die Erinnerungen bleiben. 1978 etwa, als er es in den erweiterten Kader der legendären österreichischen Elf schaffte, die bei der WM in Argentinien für Furore sorgen sollte. Im endgültigen Kader war er dann aber nicht dabei. Verdient, wie er zugibt: „Ich war immer mein größter Kritiker und wenn man Krankl, Schachner, Pezzey, Konciella zusah, fehlte etwas. Herbert Prohaska war mit Ball schneller als ich ohne – beeindruckend. Deshalb spielte er auch bei der AS Rom oder Inter Mailand.“

Nach seiner GAK-Zeit ging es als Spielertrainer nach Hannersdorf zurück, ehe die Stationen Deutschlandsberg und Jennersdorf folgten. „Leider wurde dort damals Rudersdorf Meister. Wir stiegen aber doch in die Regionalliga auf“, so Philipp, der sich an den damaligen „Super-Sturm“ mit Graf/Unger/Niederer erinnerte. Feldbach folgte, ehe seine „große Zeit“ beim SV Neuberg begann. „Wir wurden Meister, waren oft im Abstiegskampf, aber zwischenzeitlich auch mal Tabellenführer in der Ostliga. Für Neuberg eine Sensation.“ Ob es das noch einmal gibt? Wohl eher nicht. Wie auch die SVN-Meistersaison 2012/13, wo man mit 23 Punkten Vorsprung Meister wurde.

Nach und nach wurde es ruhiger, übernahm Philipp nur noch ausgewählte Stationen. Heiligenkreuz, wo er als „Legende“ gilt oder auch Eltendorf, die er im Vorjahr auf Platz vier führte. „Dort hätte ich noch gerne ein halbes Jahr weitergearbeitet. Der Kader war richtig gut“, so Philipp, der keinen Groll hegt. Dafür ist die Liebe zum Fußball zu groß. Wann es für ihn wieder ins Trainerwesen zurückgeht, wollte die BVZ noch wissen? „Das wird nicht mehr passieren. Ich kann mir nur mehr einen Job als technischer Berater vorstellen“, schmunzelte der Jubilar, der heute seinen großen Ehrentag begeht. Lieber Karl, alles Gute zum 70. Wiegenfest, viel Gesundheit und viel Freude an deinem liebsten Hobby, das dich seit Kindesbeinen begleitet und immer begleiten wird.