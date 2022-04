Adam und Ivonne Wiener war unschlagbar

Werbung

Nach der Saison ist vor der Saison: So könnte man den Wintercup bezeichnen, der zuletzt bei eigentlich tollem Wetter in Amstetten ausgetragen wurde. Unter den Teilnehmern beim Event in Niederösterreich befanden sich auch die Geschwister Adam und Ivonne Wiener. Die beiden Sportler starteten dabei in der Kategorie Speerwurf 800 (Adam) sowie 600 Gramm (Ivonne) – Adam Wiener verteidigte letztendlich seinen Titel souverän.

„Ivonne meldete sich eindrucksvoll zurück“

Mit einer Weite von 65,84 Meter überbot er seinen Konkurrenten Jakob Grußmüller (Salzburg) um fast elf Meter (55,23), der Drittplatzierte Lorenz Ursprunger (Amstetten) kam auf 54,05 Meter.

„Nach eher durchwachsenen Technik-Trainingsmöglichkeiten (Anm.: Kälte, Corona) in den Wintermonaten müssen wir da noch einiges nachschärfen, um für die kommenden Wettkämpfe und den Saisonbeginn bestens gerüstet zu sein“, sagte sein Trainer Werner Ulreich.

Geht es doch darum, spätestens bei den Österreichischen Meisterschaften am 25. und 26. Juni in St. Pölten an der 70 Meter-Marke zu kratzen.

Schwester Ivonne belegte nach fast einem Jahr Verletzungspause hinter Patricia Madl (53,55 Meter) und Chiara-Belinda Schuller (46,74) mit 43,49 Metern den starken dritten Platz. „Sie meldete sich mit einer guten Vorstellung und persönlicher Bestleistung eindrucksvoll zurück“, so Ulreich.