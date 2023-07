„Möchte wieder an die Spitze kommen“

Aktuell befindet sich Adam Wiener in der Grundausbildung zum Berufsoffizier in der Militärakademie Wiener Neustadt. Daher fehlte ihm in den letzten drei Jahren die Kontinuität in den Techniktrainings. Trotzdem setzte er bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften am Wochenende in Bregenz ein großes Ausrufezeichen.

Ab Herbst ist wieder geregeltes Training möglich

Im fünften Versuch im Speerwurf, der technisch schon sehr gut war, gelang ihm noch der Sprung vom vierten Platz auf das Stockerl, und mit 61,49 Metern die Silbermedaille. „Wenn Adam im Herbst seine Ausbildung zum Leutnant abschließt, sollte wieder ein geregeltes Training für die kommende Saison möglich sein“, ist sich Coach Werner Ulreich sicher.

Das weiß auch sein Schützling Wiener: „Ich möchte wieder ganz an die Spitze im Speerwurf in Österreich kommen“, erzählte der Südburgenländer, der dann schließlich doch auch happy über den erreichten Vizestaatsmeistertitel war.

Apropos Familie Wiener: Seine Schwester Ivonne war in Vorarlberg nur als Coach dabei, sie musste sich vor sechs Wochen einer Schulteroperation unterziehen und fällt diese Saison aus.