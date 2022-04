Premiere mit über 50 Sportlern in Pinkafeld

Werbung

Sebastian Koller und das Team Dornau luden in Kooperation mit Special Olympics zum Auftaktbewerb für die Nationalen Sommerspiele auf die Sportanlage der HTBL Pinkafeld ein. Es war zugleich die Generalprobe für den Sommer, wobei über 50 Special Olympics-Sportler aus acht Institutionen und Vereinen aus dem Burgenland und der Steiermark teilnahmen.

Sie waren in den Bewerben Laufen, Standweitsprung und Schlagball am Start. Für die meisten Teilnehmer war der Leichtathletiktag im Südburgenland der erste Bewerb im heurigen Sportjahr und sogleich eine gute Probemöglichkeit für die Nationalen Sommerspiele, die von 23. bis 28. Juni im Burgenland stattfinden werden. Die Bewerbe in der Leichtathletik werden – mit Ausnahme des vier Kilometerlaufes in Großpetersdorf – alle in Pinkafeld ausgetragen.

Sonderschulen das erste Mal beim Bewerb am Start

Für die Schüler der Allgemeinen Sonderschule Oberwart und der Förderklassen Pinkafeld war die Teilnahme am Leichtathletikbewerb ebenfalls eine Premiere. Sie waren schon in richtig guter Form und schwer motiviert zum ersten Mal dabei. „Bei den Sommerspielen im Juni gehen aus allen burgenländischen Sonderschulen Jugendliche in den Sportarten Leichtathletik, MATP (Anm.: Motor Activity Training Program) und Schwimmen auf Medaillenjagd“, erklärte Betreuer Sebastian Koller.