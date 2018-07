Der Schreibersdorfer Adam Wiener (Gemeinde Wiesfleck) schrieb bei den Titelkämpfen in Klagenfurt burgenländische Sportgeschichte – und das, obwohl er in den letzten vier Wochen die Vorbereitungswettkämpfe für die Staatsmeisterschaften aufgrund einer Bauchmuskelzerrung aussetzen musste. Um rechtzeitig wieder fit zu werden, versuchte er, mit einigen osteopathischen Behandlungen die Verletzung in Griff zu bekommen – mit Erfolg.

Letzter Versuch war der goldene Wurf

Platz drei im Vorjahr und die Führung in der Österreichischen Bestenliste der Allgemeinen Klasse ließen Wiener zuversichtlich sein. Mit 62,40 Meter im ersten Versuch, platzierte er sich sofort unter den besten drei Speerwerfern – fünf von sechs Versuchen lang blieb das auch so. Seine schärfsten Konkurrenten Matthias Kaserer (Union Salzburg) und Martin Strasser (SV Schwechat), die Seriensieger im Speerwurf der letzten Jahre, sollten letztlich trotzdem das Nachsehen haben. Denn der Südburgenländer zeigte sich bis zu seinem letzten Wurf in einer physischen und psychischen Topverfassung. Adam Wiener setzte die technischen Anweisungen seines Trainers Werner Ulreich perfekt um und wurde beim letzten, entscheidenden, sechsten Versuch belohnt. Mit der Weite von 67,18 Meter gelang ihm nicht nur ein neuer burgenländischer Landesrekord, er setzte sich auch an die Spitze und sicherte sich mit 36 Zentimeter Vorsprung auf Matthias Kaserer den Titel.

Schwester Ivonne erreichte im Speerwurf den sechsten Platz. Mit 39,31 Meter kam sie nicht ganz an ihre Saisonbestleistung heran, war aber trotz leichter Verletzung im Rückenbereich zufrieden.

Zapfel mit einer neuen persönlichen Bestzeit

Positives gibt es auch von Yvonne Zapfel zu berichten. Die Riedlingsdorferin startete über 100 Meter Hürden. Sie überbot ihre Bestzeit und landete mit 13,82 Minuten auf dem fünften Platz.