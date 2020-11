Trotz der Corona-Unterbrechung geht beim Oberwarter Traditionsverein einiges voran. So wurde Florian Hotwagner nach dem Aus von Christian Zach als Cheftrainer bestätigt. Nicht der einzige Fakt, den die Führung rund um Sportkoordinator Peter Lehner bestätigte.

So wird der gebürtige Weizer Florian Derler, wann immer es auch weitergehen sollte, nicht mehr für den SVO auflaufen. Der Herbst verlief für den ehemaligen Allhauer extrem schwierig. Dabei war er im Sommer links hinten eigentlich fest eingeplant gewesen, aufgrund des Aus des SV Mattersburg und der dann möglichen Verpflichtung des erst 17-jährigen Elias Jandrisevits, tat sich ein nicht absehbares Hintertürchen auf, welches voll aufgehen sollte. „Dass Elias so einschlägt, war auch für uns in dieser Form nicht absehbar.

Wir wollen ihn entwickeln, ohne zu wissen, wie lange wir ihn dann überhaupt halten können“, so Lehner, der anfügte: „Mit Florian hatte ich ein gutes, offenes Gespräch, wo wir seine Perspektiven durchgingen und dann zum Schluss kamen, dass sich die Wege trennen werden.“ Wohin es den Linksfuß, der mit Allhau in die Burgenlandliga aufstieg, zieht, war zu Redaktionsschluss dabei noch unklar.

Nicht die einzigen Personalien in der Bezirkshauptstadt. Ein Innenverteidiger wird sicher noch kommen und auch der Kader in Rotenturm wird einer Analyse unterzogen. Gut möglich, dass Spieler nach oben gezogen werden, die mit guten 2. Liga-Leistungen auf sich aufmerksam machten. „Mit Rotenturm funktionierte es im Herbst sensationell“, so Lehner, der anfügte: „Es bedarf nur kleiner Adaptionen.“