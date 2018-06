Die Wassermassen im Südburgenland richteten in der vergangenen Woche zahlreiche Schäden an. So waren nicht nur die Feuerwehr, sondern auch viele freiwillige Helfer stundenlang unterwegs, um gegen die Wassermassen anzukämpfen.

| BVZ

Einer der großen Leidtragenden war der SC Loipersdorf-Kitzladen. Wie auf zahlreichen Videos und Fotos zu erkennen, stand der gesamte Platz deutlich unter Wasser. Nicht nur die ehrwürdige Wiese wurde angegriffen, sondern auch die Umgebung des Sportplatzes. „Einige Werbebanden sind kaputt, da hat es einen Baumstamm vom Sägewerk reingedrückt und auch ein Jugendtor ist schwer beschädigt“, schilderte Sektionsleiter Roland Szander die Situation rund um den Traditionsverein.

| BVZ

Glück im Unglück hatte der Verein dennoch, denn es befindet sich fast kein Schlamm mehr auf dem Platz. Das bedeutet, dass wohl am heutigen Mittwoch, ab 19 Uhr, das Spiel gegen Neuhaus am Klausenbach nachgeholt werden kann. Ein Match am Wochenende wäre nicht nur aufgrund des Platzes unmöglich gewesen, verriet Sektionsleiter Szander: „Teilweise sind Funktionäre und Spieler von uns bis tief in die Nacht mit der Feuerwehr im Einsatz gewesen.“ Die Verschiebung mit dem Burgenländischen Fußballverband verlief ohne Probleme.