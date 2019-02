Mariasdorf-Cheftrainer Fritz Kirnbauer hat dieser Tage sportlich nur wenig zu lachen. Die Vorbereitung verläuft nicht wunschgemäß, wie der Coach auch der BVZ berichtete: „Die Ergebnisse sind schlecht und wir haben auch alle Tests verloren. Das erklärt sich dadurch, dass uns tragende Spieler fehlen. Gegen die SpG Edelserpentin brach Alex Röck wegen Kreislaufproblemen zusammen und er wird wohl auch das ganze Frühjahr fehlen.“

Ausfall Nummer zwei. Hannes Wolfger (l.) kann erst spät ins Training einsteigen. | Gyaky

Damit aber noch nicht genug, denn Kirnbauer muss auch auf weitere prägende Akteure verzichten. Hannes Wolfger zum Beispiel. „Dieser Ausfall wiegt schwer“, so Kirnbauer, der ergänzte: „Hannes laboriert an einer Knieverletzung und wird erst eine Woche vor Rückrundenstart ins Training zurückkehren. Dazu hat Christopher Tuba Probleme mit der Achillesferse, wobei sich das ausgehen könnte. Und auch Philipp Kappel fehlt uns nach seinem Rücktritt aus der Ersten.“ Keine wirklich guten Vorzeichen für 2019. Kirnbauer: „Man darf sich angesichts des Kaders keine allzu großen Sprünge erwarten. Ein, zwei Plätze könnten wir vielleicht gut machen.“

Anders die Lage bei der SG Redlschlag, wo laut Obmann Christoph Böhm alles nach Plan verläuft. „Wir haben keinen Ausfall zu beklagen und die Vorbereitung verläuft sehr gut. Die Trainingsbeteiligung kann ich auch nur mit einem sehr gut benoten. Die Burschen hauen sich voll rein und auch die Neuzugänge haben sich erstklassig integriert“, so das Redschlag-Oberhaupt. Die Ziele sind so durchaus groß. Böhm: „Ich bin, was die Rückrunde angeht, optimistisch. Wir können ganz vorne mitmischen. Mein Ziel ist es, die beiden haushohen Favoriten aus Hannersdorf und Loipersdorf so gut es geht zu ärgern.“