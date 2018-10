Zu Beginn der Meisterschaft verlief es für den Absteiger noch nicht nach Wunsch. Ein Spiel vor Ende der Hinrunde ist die Situation komplett konträr, denn die Winterkrone winkt. „Wir hätten uns nicht gedacht, dass wir noch Herbstmeister werden können. Diesen Titel wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen“, erzählte Vorstandsmitglied Dietmar Kaiser. Nun geht es gegen Minihof Liebau. „Wir spielten ab dem dritten Match ohne Tormann.

Balazs Varga ist der Masseur bei uns und machte seine Sache gut“, so Kaiser. Immer wieder muss Varga dabei seinen Mann stehen. Er kennt die Situation also, wobei der eigentliche Einser-Goalie, Peter Racz, der zudem als Spielertrainer arbeitet, auch den Abschluss verpassen wird. „Wir hoffen, dass wir am Wochenende überraschen können“, stapelte Kaiser tief. Minihof Liebau muss vor dem Spiel beim Tabellenführer am Sonntag zwei Tage davor zuhause noch den Nachtrag gegen Burgauberg absolvieren. „Natürlich wären sechs Punkte super. Gegen Burgauberg müssen wir aber erst einmal gewinnen. Die Welgersdorfer Mannschaft ist Neuland für uns. Es wird sicher schwierig, aber vielleicht können wir gegen den vermeintlichen Herbstmeister punkten“, sagte Sektionsleiter Martin Poglitsch.