Meisterkampf auf mehreren Beinen

SCHLAINING - GROSSPETERSDORF, SAMSTAG, 15 UHR. Hinter dem ASK Schlaining liegt eine Hinrunde zum Vergessen. Nur ein Sieg sprang für den ehemaligen Landesligisten dabei heraus. Fehlendes Spielglück, Verletzungsprobleme, Schiri-Ärger: Es war das Bild eines abstiegsbedrohten Vereins, der nicht in die Gänge kam. Damit soll in der Rückrunde Schluss sein, denn man stellte seinen Kader auf neue Beine. Zeigen will man das beim Derby gegen Großpetersdorf.

„Wir spielen zuhause und wollen gewinnen“, erklärte Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon. Der Großpetersdorfer Aufsteiger ist aber ein schwer zu bespielender Gegner. Dazu blieb der SVG-Stamm zusammen, wurde aber auf der Tormann- und einer Legionärs-Position verändert. „Wirklich einschätzen können wir sie noch nicht“, erklärte SVG-Coach Andi Konrad, der anfügte: „Sie werden sehr viel investieren und darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Aktuelle Infos: Den Schlainingern könnte Mittelfeld-Motor Erich Bencsics fehlen – die Gäste reisen wohl komplett an.

NEUBERG - HEILIGENBRUNN, SAMSTAG, 15 UHR. Tabellarisch von enormer Wichtigkeit ist diese Auftakt-Paarung am Samstag. Der Vorsprung des SV Neuberg auf das Heiligenbrunner Schlusslicht beträgt nämlich „nur“ fünf Zähler und könnte sich bei einer etwaigen Heimniederlage akut reduzieren. Dabei lieferte der SVN beim 8:1 über die Gemeinde Tobaj eine überragende Generalprobe ab und beim ehemaligen Regionalligisten ist man auf Sieg gepolt.

Obmann Martin Konrad: „Uns erwartet eine schwere Aufgabe, aber wir wissen auch, dass ein positiver Start für das gesamte Frühjahr sehr wichtig wäre.“ Natürlich ist auch den Gästen bewusst, was auf dem Spiel steht. „Der Start wird wichtig“, analysierte der Sportliche Leiter Thomas Kedl und schoss nach: „Vermutlich würde ich auswärts einen Punkt aber schon nehmen.“

Aktuelle Infos: Manuel Neubauer fehlt Neuberg gesperrt. Die Gäste müssen auf die verletzten Kicker Lukas Marth und Nico Mulzet verzichten.

MÜHLGRABEN - GRAFENSCHACHEN, SAMSTAG, 15 UHR. Dritter gegen Erster: Mehr Schlagerspiel geht kaum! Der gegenseitige Respekt, den sich beide Teams im Herbst erarbeitet hatten, ist groß. Der SVM war in seinen Leistungen sehr konstant, während die Grafenschachener Elf von Helmut Plank gar den Herbstmeistertitel feiern durfte.

„Für uns ist das zum Start eine denkbar schwere Aufgabe“, so SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der nachschoss: „Sie waren in der Hinrunde einer unserer stärksten Gegner, was uns damals gar nicht so bewusst war.“ Die Hausherren wollen ihren Lauf aus dem Herbst fortsetzen und vielleicht auch nach ganz Großem greifen. Es gilt aber das „Ein Schritt nach dem anderen“-Prinzip. SVM-Sektionsleiter Florian Jud: „Wichtig wird sein, defensiv gut zu stehen.“

Aktuelle Infos: Die Hausherren dürften komplett sein, während der Tabellenführer auf Matthias Wenzl, Maxi Hofer, Noah Fenz und Julian Grandits verzichten muss.

JABING - KUKMIRN, SAMSTAG, 15 UHR. Während die Kukmirner einen kleinen Umbruch hinter sich haben und mit Johannes Sauhammel auch einen neuen Trainer installierten, blieb der ASK Jabing zur Hinrunde beinahe komplett zusammen. Einzig Peter Gergo und die beiden Tormänner Franko Lalic und Maxi Posch holte man hinzu und hofft, so schnell wie möglich aus der bedrohten Zone zu kommen. „Wir wollen punkten, auch wenn wir uns noch ein bisschen finden müssen“, sagte Jabing-Coach Marc Seper. Das gilt auch für die Kukmirner Aufsteiger, bei denen der Sportliche Leiter Wolfgang Zach meinte: „Wir haben mit Jabing einen guten und ebenbürtigen Gegner, aber wollen natürlich gleich punkten.“

Aktuelle Infos: Jabing muss im gesamten Frühjahr auf Neuzugang Posch und auch Jürgen Löffler verzichten. Kukmirn sollte indes komplett sein.

RECHNITZ - OLBENDORF, SAMSTAG, 16 UHR. Während hinter dem SV Rechnitz ein solider Herbst liegt, hatten die Olbendorfer doch das ein oder andere Problemfeld. Wirklich konstant war man in seinen Leistungen nicht und so ist das Saisonziel mit dem Klassenerhalt klar definiert. Einen ersten Schritt dorthin will man in Rechnitz machen, auch wenn Olbendorfs Sportlicher Leiter Ronald Jallitsch berichtete: „Wir werden dort 100 Prozent brauchen, um etwas Zählbares ernten zu können.“ Die Hausherren würden gerne noch einen Schritt nach oben gehen, denn so groß ist der Rückstand zur Spitze nicht. Obmann Harald Füzi: „Wir wollen mit drei Punkten starten.“

Aktuelle Infos: Bernd Brunner fällt beim SVR wie wohl auch Peter Valkovszki aus. Der SVO reist indes komplett an.

JENNERSDORF - STEGERSBACH, SONNTAG, 18 UHR. Zwei technisch starke Teams begegnen sich am Samstag in der südlichsten Bezirkshauptstadt. Mit wenig personellen Veränderungen, auch wenn sich beide Traditionsvereine von ihrem Herbst mehr erwartet hätten. So ist es ein Duell im Liga-Mittelfeld, bei dem man nach Anschluss sucht, aber auch den Blick nach hinten nicht vergessen darf. „Sie können jeden Gegner schlagen, aber auch gegen jeden verlieren“, meinte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und fügte an: „Wir wissen, dass sie über sehr viel Tempo verfügen.“ Noch im Herbst verlor der UFC nämlich mit 0:4. Bestätigen konnte der SVS diese Leistung dann nur noch phasenweise. Und jetzt? „Das wird eine enge Partie“, analysierte Trainer Manfred Petrus im Vorfeld.

Aktuelle Infos: Manuel Fritz und Niklas Peischl fehlen Stegersbach sicher. Offen blieb ein Einsatz von Filip Jovicevic. Der UFC startet indes komplett.

ROTENTURM - HEILIGENKREUZ, SONNTAG, 15 UHR. Ein Verfolgerduell steigt am Sonntag in der Korkisch Arena. Der Sechste trifft auf den Vierten und die Hausherren haben aus dem Herbst noch etwas gutzumachen. In Heiligenkreuz verlor die Elf von Mario Portschy nämlich mit 0:4. „Von dort wissen wir, wie stark sie sind“, sagte der „Chef“ und schoss nach: „Sie haben uns damals kalt erwischt.“ Auf HSV-Seite würde man das gerne noch einmal schaffen. Die Vorbereitung war bei der Truppe von Leon Imre gut, kleinere Auf und Ab‘s miteinberechnet. Der Sportliche Leiter Markus Jost dazu: „Rotenturm ist schwer einzuschätzen, aber wir wollen schon ganz gerne vorne dabeibleiben.“

Aktuelle Infos: Rotenturm kann wohl komplett starten. Der HSV muss vermutlich auf Nicolas Windisch verzichten.

EBERAU - SPG EDELSERPENTIN, SONNTAG, 15 UHR. Das zweite Spitzenspiel steigt am Sonntag in Eberau. Die Hausherren sind zwar (noch) nicht im engeren Liga-Spitzenfeld zu finden, aber die Vorbereitung beim ehemaligen Burgenlandliga-Meister war richtig gut. Generell sei „Eberau immer eine Mannschaft, die zu den Besten gehört“. Das sagte Edelserpentin-Obmann Konrad Renner, der sich auf den Schlager freute: „Es wird eine Standortbestimmung.“ Die Heimischen hoffen, ihren Trend aus der Vorbereitung nun auch zum Rückrundenauftakt bestätigen zu können. So soll es im Frühjahr zumindest in Richtung Tabellenspitze gehen. Sektionsleiter Andi Gutleben dazu: „Edelserpentin hat eine starke Mannschaft und wir müssen alles abrufen, um bestehen zu können.“

Aktuelle Infos: Kevin Strohmeyer fehlt den Gästen gesperrt, Fran Rozmaric und Aron Varga waren angeschlagen. Eberau kann wohl in Bestbesetzung antreten.