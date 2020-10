Zwei Unentschieden gegen die Topteams aus Neulengbach und Austria/Landhaus stehen zwei klare Niederlagen gegen Altenmarkt (0:4) und Horn (0:3) gegenüber. Am kommenden Sonntag, um 13 Uhr, empfängt die Mannschaft am grünen Rasen in Mischendorf den SK Sturm Graz.

Keine leichte Aufgabe für die Truppe, denn die die Steirerinnen mussten sich bisher lediglich St. Pölten geschlagen eben, erhielten ansonsten aber noch kein Gegentor und erzielten zumindest drei Treffer selbst.

Planet Pure Frauen Bundesliga, 5. Runde



Sonntag, 11. Oktober

10 Uhr: FFC Vorderland – SV Horn; FC Wacker Innsbruck – spusu SKN St. Pölten.

11 Uhr: SV Neulengbach – SG Austria Wien/USC Landhaus

13 Uhr: FC Bergheim – SKV Altenmarkt/Triesting und FC SKINY Südburgenland – SK Sturm Graz