Am Wochenende fanden in Oberwart und Mattersburg die Halbfinale der U14- und U16-Landesmeisterschaft statt. Oberwart traf zu Hause zweimal auf die Jungs aus Parndorf. Während die U14 das Spiel mit 0:1 verlor, zog die Elf von U16-Trainer Florian Hotwagner mit einem 1:0-Sieg in das Finale am Freitag in Güssing ein. „Ich finde, wir haben die ersten 20 Minuten guten Fußball geboten und hätten auch schon mit 3:0 in Führung liegen können“, resümierte Hotwagner.

Danach kam Parndorf ebenso zu Chancen, doch die Oberwarter Defensive stand richtig gut und ließ kein Tor zu. „Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“ U14-Chef Thomas Simon musste hingegen mit ansehen, wie die Gäste aus Parndorf trotz weniger Spielanteilen mit einem 1:0-Sieg vom Platz ging. „Eine bittere Niederlage, meine Mannschaft war den Gästen klar überlegen, hat aber zu viele Chancen vergeben.“ Doch mit der Leistung seiner Truppe war er zufrieden, „ich bin stolz auf die Burschen und die Saison, die sie abgeliefert haben.“ Für ihn überwog das Positive aus der diesjährigen Spielzeit: „Wir haben uns auch im Halbfinale gut verkauft und präsentiert.“

SV Güssing.Betreuer Tihamer Lukacs (stehend links) und seine Mannschaft hielten zwar lange Zeit dagegen, mussten sich aber ebenfalls in Mattersburg im Halbfinale mit 0:6 geschlagen geben. Am Foto: Tormann Philipp Mikovits (vorne Mitte), Johannes | BVZ

SV GÜSSING: In der U14 war für Güssing schon im Vorfeld klar, dass es schwierig werden würde. Einige Spieler aus der Stammelf befanden sich auf Schulsportwoche, dazu kamen dann auch noch Verletzungssorgen. In der U16 konnte man zwar auf den gesamten Stamm zurückgreifen, verlor aber mit 0:14, während die U14 mit 0:6 den Kürzeren zog. So standen am Wochenende zwei Niederlagen mit einem Gesamtscore von 0:20 zu Buche. „Ich sehe das nicht so tragisch. Das Semifinale in beiden Jahrgängen war ein großer Erfolg. Das war das Ziel, das haben wir auch erreicht“, meinte der Sportliche Leiter Hannes Winkelbauer, der nun als Veranstalter die beiden Endspiele beobachten wird.

| BVZ

VORSCHAU: Am Freitag finden ab 16.30 Uhr (U14) und 18.30 Uhr (U16) in Güssing die Finalspiele der Landesmeisterschaft statt. In der U14 trifft Mattersburg auf Parndorf, in der U16 möchte Oberwart die Mattersburger vom Thron stoßen. „Natürlich wird es nicht einfach. Ich bin schon gespannt, mit welcher Formation sie nach Güssing fahren und wie viele Spieler aus der Fußballakademie dabei sind“, so Trainer Florian Hotwagner. Er macht aber auch eine Kampfansage: „Wir sind kein Kanonenfutter und wollen bis zum Schluss um den Titel mitspielen.“