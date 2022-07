SC Wiesfleck: Nachwuchs floriert

Werbung

Alles begann 2017 mit zwei engagierten Trainern, einem Flugblatt in der Gemeinde Wiesfleck und neugierigen Kindern. Dann nahm die Geschichte in Wiesfleck ihren Lauf.

„Natürlich war es am Anfang schwer“, resümiert Nachwuchsleiter Andreas Hochhold mit einem Lächeln im Gesicht. Doch immerhin nahm die Geschichte ihren Lauf, und mittlerweile spielen mehr als 60 Kinder in den unterschiedlichsten Nachwuchsteams des SC Wiesfleck. Angefangen von der Ballspielgruppe über eine U7, U10 bis hin zur U12, nehmen die Kids an Turnieren oder am Meisterschaftsbetrieb teil.

Und das ganz ohne Spielgemeinschaften. Sämtliche Spieler kommen ausschließlich aus der 1.300 Einwohner zählenden Großgemeinde. So schwer auch die Anfangsjahre waren, stellten sich die ersten Erfolge in Wiesfleck ein. Die Entwicklung der Nachwuchsarbeit in Wiesfleck kann als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Teamgeist und Freundschaften, weit über den Sportverein hinaus, entwickelten sich bei Kindern und Eltern.

Mit Feuereifer unterstützen die Eltern, Großeltern und Funktionäre die Nachwuchsarbeit. Fahnen werden genäht, Mehlspeisen gebacken, gekocht und der Kantinenbetrieb bei den Nachwuchsspielen professionalisiert.

Der Obmann des SC Wiesfleck, Heinz Putz, ist stolz auf die Nachwuchsarbeit und bringt es nochmals auf den Punkt: „Aus dieser einen Nachwuchsmannschaft im Jahr 2017 sind mittlerweile vier Nachwuchsteams in unterschiedlichsten Altersgruppen geworden. Es ist unbeschreiblich schön, den Zusammenhalt zwischen den Kindern zu sehen.“ Der Obmann weiß aber auch, dass es ohne jegliche Unterstützung von Eltern, Trainern, Funktionäre nicht ginge. „Ohne die vielen tatkräftigen, helfenden Hände wäre vieles nicht möglich gewesen.“ Hier wird Fußball gelebt!