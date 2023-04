U14-Leistungsliga: Eine erste Formüberprüfung

Werbung

Aus einem eigentlich eingeplanten doppelten „Leistungsliga-Derby-Samstag“ wurde nur ein einfacher: Während das U16-Duell zwischen der SpG Avita Therme und dem SV Oberwart-Nachwuchs abgesagt wurde, trafen sich die U14-Teams am Samstagvormittag in der Edelserpentin-Gemeinde. Und hatte im Herbst noch die Avita Therme-Elf in den Spielen zumeist die Oberhand, drehte sich nun das Blatt. Dabei begann die Elf von Marc Kerschbaumer engagiert und hatte auch die ersten Halb-Chancen, ehe die Gäste durch Neuzugang Jan Reiter auf 0:1 stellten. Der Ex-Rechnitzer war es auch, der die SVO-Mannen von Hazim Sahbegovic und Kevin Schenner kurz nach der Pause mit 2:0 in Führung brachte. Den Heimischen gelang spät nur noch durch Philip Gerbasich der Anschluss.

„Wir sind stolz auf die Entwicklung in den letzten Wochen“, meinte SVO-Trainer Schenner. So zeigte der SVO gleich, wo er hin will: Richtung Leistungsliga-Titel. Am Oster-Wochenende wird nun pausiert. Die einzigen geplanten Partien? Die SVO-U16 spielte am gestrigen Mittwoch, nach Redaktionsschluss, in Leithaprodersdorf – die Pinkafeld-U15 will am Samstag, ab 12 Uhr, zuhause gegen die SPG GMW in die Saison starten.