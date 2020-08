In Güssing bewegt sich sportlich etwas und man kann stolz auf seine Leistungen sein. Die ehemaligen Basketball-Knights, die es bis an die Spitze Österreichs schafften, etwa, aber auch andere Vereine leisten ihren Beitrag für das sportliche Wohl in der Bezirkshauptstadt. Und natürlich muss man auch den SV Güssing in dieser Riege nennen, der sich als Fußballverein weiter großer Beliebtheit erfreut. Und alsbald wird im GSV nicht nur gekickt, sondern auch Volleyball gespielt. „Der Güssinger Sportverein entwickelt sich vom Fußball- zum Sportverein“, freute sich Obmann Hannes Winkelbauer über die Gründung der Güssing Volleys.

Diese wurde bei einer außerordentlichen Generalversammlung am 26. Juli aus der Taufe gehoben. Viele Frauen des ehemaligen Bundesligisten der Union Wallabys Güssing sind federführend mit dabei. „Der Vorstand des GSV wird die neue Sektion in der Führung und bei der Erstellung einer organisatorischen und wirtschaftlichen Struktur unterstützen. Anschließend wird die Sektion von der neuen Sektionsleitung, die aus sechs Spielerinnen besteht, selbst geführt“, erklärte Winkelbauer, dem auch der Volleyball-Nachwuchs sehr wichtig ist. „Nach dem Vorbild Fußball nimmt dieser eine entscheidende Rolle ein. Das soll die Basis für eine nachhaltige Entwicklung sein. BORG-Direktor Robert Antoni wird als neuer Schulkoordinator des GSV, die Kooperation der Sektionen Fußball/Volleyball mit den Güssinger Schulen (Volksschule, Mittelschule und BORG/ECOLE) betreuen. Der Güssinger Sportverein freut sich sehr über diese große Erweiterung.“