Andreas Freiberger, Obmann der Tigers Stegersbach (Inlineskaterhockey) feilte schon längere Zeit daran. Bei der Generalversammlung des Österreichischen Eishockeyverbandes war es soweit: Der erste burgenländische Eishockeyverband wurde aus der Taufe gehoben.

Zusammenarbeit mit Schulen geplant

„Es gibt zehn bis zwölf Vereine im Burgenland, die bislang sehr inaktiv waren. Wir versuchen nun, sie ins Boot zu holen und zu reaktivieren.“ Der erste Schritt wurde bereits im vergangenen Winter mit dem ASVÖ-Cup auf der Kunsteisbahn in Pinkafeld gesetzt. Im Burgenland gibt es rund 100 Spieler, die in Hobby- und Amateurligen vertreten sind oder einfach auf dem Eisteich im Winter Eishockey spielen. „Wir wollen die Synergien zur Gänze nützen und ein Zwölfmonats-Programm aufstellen. Es geht uns vor allem darum, den Nachwuchs zu forcieren.“ Freiberger plant eine weitere Zusammenarbeit mit Volksschulen. In naher Zukunft sollen aber auch die Direktoren und Lehrer der Mittelschulen mit dem Thema konfrontiert werden.

„Der Fokus liegt beim Nachwuchs, alles andere ergibt sich von selbst.“ Andreas Freiberger, Obmann und Neo-Präsident des neugegründeten Burgenländischen Eishockeyverbands

Da der Verband nun aus der Taufe gehoben wurde, steht für Freiberger und Mitgründer Willibald Rothen (Obmann des Eishockeyvereins Stegersbach) der nächste Schritt auf der Tagesordnung. Sie werden mit allen Vereinen Gespräche führen, um einen entsprechenden Vorstand zu gründen, damit der Verband offiziell bei der Behörde angemeldet werden kann. Unterstützung erhält Freiberger vom Präsidenten des Steirischen Landesverbandes, Philipp Hofer. „Er hilft uns, dass wir mit unseren Projekten die Schulen überzeugen können, um längerfristig etwas auf die Beine zu stellen.“

Nachwuchs größtes Gut für Freiberger

Apropos Verband: Es war kein Schnellschuss, sondern eine seit mehreren Monaten wohlüberlegte Entscheidung. Verbandssitz wird Stegersbach sein, Roll- und Eissport soll jedoch getrennt forciert werden. Für Freiberger ist der Nachwuchs das größte Gut, durch das Bundesprojekt „we love hockey“ möchte er vermehrt Jugendliche zum Sport bringen. „Der Fokus liegt beim Nachwuchs, alles andere ergibt sich dann von selbst.“

BVZ

Läuft alles nach Plan, steht für 2020/21 übrigens bereits eine Landesmeisterschaft auf dem Programm. „Der Wille ist da, wir wollen erstmals einen Landesmeistertitel im Eishockey ausspielen“, so Andreas Freiberger über seinen großen Traum – der nun näher rückt.