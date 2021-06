Seinen zweiten Test hat der UFC aus Markt Allhau hinter sich. Nach dem 2:2 im steirischen Burgau ging es für Kapitän Christian Teller erneut ins Nachbar-Bundesland. Beim Regionalliga Mitte-Klub vom FC Gleisdorf musste man ran und zeigte auch da, dass man kurz davor ist, eine konkurrenzfähige Burgenlandliga-Truppe auf die Beine zu stellen. „Es war ein ansehnliches Spiel, nur leider bekamen wir unsere Gegentore saublöd“, sagte Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „Knapp 70 Minuten waren wir sicher auf Augenhöhe. Dann wurde viel gewechselt und offensiv war es dann zu wenig, um die Begegnung noch zu drehen.“

Sicher kein Beinbruch, denn wichtig ist vor allem, dass der UFC-Tross Vertrauen in seine Fähigkeiten bekommt. Das war nach einer sehr schwierigen Transferphase doch schon etwas angeknackst, denn erst verließen über den letzten Winter viele einheimische Kräfte den UFC, ehe dann auch in diesem Sommer mit Mario Tackner, Florian Kurtz, Christian Plank oder Paul Zupanko vier nicht zwingend eingeplante Abgänge hinzukamen. So musste man reagieren und man reagierte auch, denn erst gewann man Franz Weber aus Neusiedl für sich, ehe Ex-Stegersbach-Kicker Blazenko Klaric und Trainer-Sohn Robin Friesenbichler folgten. Dabei bleibt es nicht, denn der kroatische Offensiv-Allrounder Marin Glavas schließt sich der Elf von Bruno Friesenbichler an. Das wurde zuletzt fixiert. Schon in Burgau wusste der quirlige Mann zu gefallen. „Er hat schon ein paar Stationen in Österreich hinter sich und das dürfte alles passen“, so Musser, der anfügte: „Die Offensive ist somit fertig.“ Fehlt noch das letzte Puzzleteil mit einem Innenverteidiger. Auch dort sei man kurz vor Vollzug, läuft es auf den ebenfalls in Burgau mitkickenden Mann hinaus. Dann hätte man seinen Kader zusammen. Musser sieht die nicht einfache Lage so: „Qualitativ könnten wir so gar stärker als noch zuletzt sein.“