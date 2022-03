Auftaktsieg für Siglesser Bernd Eibler

Beim Auswärtsspiel in San Jose setzten sich die New Yorker mit 3:1 durch und konnten damit an die starken Leistungen zum Ende der vergangenen Saison anschließen. Schon am kommenden Samstag steht das nächste Meisterschaftsspiel in der nordamerikanischen Profiliga am Programm.

Die Reise geht für die Bullen und den Siglesser nach Kanada, wo man auswärts auf Toronto trifft. Danach kehrt man wieder zurück in die US-Metropole, wo dann ein Heimspiel-Doppel stattfindet. Die Gegner sind dabei Minnesota United (13. März) und Columbus Crew (20. März).