Dieter Pratscher absolvierte im Mai den Salzburg-Marathon (42,195 Kilometer). Die Leistung und Platz sechs konnten sich sehen lassen, am Wochenende nahm er mit dem Night-Marathon über elf Kilometer in Großpetersdorf seinen zweiten Bewerb der Saison in Angriff. Nach 2015 startete er erstmals im Dress des Laufclubs Großpetersdorf.

Pratscher hatte auf der Strecke keine Probleme

Er wechselte gemeinsam mit dem Neuberger Michael Wagner nach Großpetersdorf. Pratscher feierte am Samstag einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. „Ich wollte eine 32er-Zeit laufen, das hat gepasst. Das Umfeld in Großpetersdorf stimmt. Auch, wenn es sehr schwül war, hatte ich auf der Strecke keine Probleme.“ Die elf Kilometer helfen ihm auch für die kommenden Bewerbe und Aufgaben weiter. „Ich nehme das in Großpetersdorf immer sehr ernst. Daher war der Sieg die Pflicht.“

Aktuell laufen für ihn die Planungen für die nächsten Läufe. Konkrete Teilnahmen hat er aber noch nicht fixiert. „Heuer möchte ich schon noch mehr Läufe bestreiten. Ich würde gerne beim Graz-Marathon am Start stehen“, so Pratscher.

Er schlägt aber auch die Läufe in Stinatz und Sulz – sie zählen zum sogenannte 3er-Cup (die BVZ berichtete) nicht aus. „Vielleicht passt es für mich, dann werde ich auch den 3er-Cup gewinnen.“