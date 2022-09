Ein Mann, ein Motto: Martin Lorenz kämpfte sich zurück

Werbung

Ein Bild vergangener Jugendtage hier, ein Foto einer Oberdorfer Meisterfeier da: Martin Lorenz hat sein ganzes Fußballerleben in einer wunderschön geordneten Mappe verewigt. Mit Stolz blickt er zurück auf seine Zeit im Nachwuchs, ehe es ihn zu vielen Vereinen im Landessüden trieb.

Der gebürtige Oberdorfer fühlte sich überall zuhause: bei seinem Heimatverein, in Unterwart, Tobaj, Schachendorf oder zuletzt in Olbendorf. Und auch beim heute nicht mehr existenten SV Litzelsdorf war das so. Es war nach dem Nachwuchs in Oberdorf sein erster Klub-Wechsel.

Knapp 20 Jahre ist das her. 2002 sollte für den damals 19-jährigen Stürmer ein neues sportliches Kapitel beginnen. Die Vorbereitung verlief vielsprechend und der Pflichtspielstart mit dem BFV-Cup stand auf dem Programm. Der Gegner? Der damalige SV Rohrbrunn, der zu dieser Zeit eine gewichtige Rolle im südlichen Amateurfußball spielte.

Ein Kopfball mit Folgen

Eine Bewährungsprobe für den 2. Klasse Süd B-Verein, der durchaus Ambitionen hatte, diese in Richtung oben zu verlassen und natürlich auch für Lorenz selbst, der sich gegen gute Abwehrspieler beweisen wollte.

Am 4. August 2002 sollte es losgehen und nur wenige Minuten waren gespielt, als der gesamte Sportplatz in Litzelsdorf zusammenzuckte. Was war passiert? Lorenz und sein Teamkollege Roman Wilfinger stiegen irgendwo im Mittelfeld zu einem Kopfballduell gegen ihren Gegenspieler hoch.

Alltägliches Geschäft im Fußball-Business und dennoch mit folgenschwerem Ausgang. Beide krachten so unglücklich zusammen, dass Lorenz sofort bewusstlos und das Spiel daraufhin für lange Zeit unterbrochen wurde.

Schädel- und Halswirbelbruch

„Es machte einen Kracher, als wenn man ein Stück Holz durchbrechen würde. Zumindest wurde es mir so erzählt“, so der heute knapp 40-Jährige zur BVZ und fügte an: „Ich erlitt einen Schädelbruch und dazu einen doppelten Halswirbelbruch und hatte Glück, dass man mich nicht falsch angriff, denn sonst wäre ich gelähmt gewesen.“

An die bangen Minuten nach dem Zusammenprall erinnert er sich nicht mehr. Selbst an welcher Stelle es am Platz passierte, ist ihm nicht mehr bewusst. Nur eines war ihm immer klar: „Als ich wieder bei Sinnen war, habe ich mir schon geschworen, dass ich wieder Fußball spielen will.“

Gegen alle Widerstände, denn Ärzte und auch Eltern rieten ihm eigentlich davon ab. Zu schwer seien die Verletzungen, um unnötig etwas zu riskieren. Lorenz war das egal. Der wollte nämlich nur eines – und das am besten so schnell wie möglich!

„Ich war eben ein junger ‚Bua‘, der zudem auch noch recht ehrgeizig war“, schmunzelte er zwei Dekaden später und schoss nach: „Einfach war es aber natürlich nicht.“ Der damals als Tischler arbeitende Vollblutstürmer musste ein Jahr zuhause bleiben und gar das Gehen wieder von Neuem lernen.

Und dennoch machte er rasch erhebliche Fortschritte, die Reha zeigte Wirkung und knapp ein Jahr später stand er schon wieder auf dem Fußballplatz. Mit der Reserve holte er sich 2002/03 den Meistertitel und nach eineinhalb Jahren feierte er sein Kampfmannschafts-Comeback – viele Emotionen inklusive!

„Egal wie lange der Weg zurück auch sein mag, man darf einfach nie aufgeben. Vollkommen unwichtig, welche Verletzung es auch ist, aber wer den Fußball liebt, wird das nicht mehr los.“

Ein Mann, ein Motto und dennoch wird dieser Tag im August für alle Zeiten in seinem Gedächtnis bleiben. „Ich hatte schon immer Schmerzen und vermeide beim Training auch heute noch Kopfbälle“, so der in Oberwart arbeitende Postler, der in Rechnitz die Reserve betreut und dabei auch noch für Kooperationspartner Schachendorf auf Torejagd geht.

Oder diese verhindert, denn ab und zu muss er auch als Tormann aushelfen. „Überall, wo ich war, hatte ich kein Problem mit irgendjemandem und mir hat es überall gefallen.“

Auch beim SV Litzelsdorf, wo der Sportplatz langsam aber sicher dahinvegetiert und wenig an früher erinnert. „Wenn einem so etwas passiert, beginnt man schon nachzudenken“, erklärte der dreifache Familienvater und fügte an: „Die Unterstützung damals war aber riesig. Egal ob innerhalb des Vereins oder in der Bevölkerung. Ich war wahnsinnig gerne in Litzelsdorf, auch weil der Zusammenhalt sehr groß war.“