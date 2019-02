Weiterhin ungeschlagen marschiert der Tabellensechste der 1. Klasse Süd vom ASK Oberdorf durch die Vorbereitung. Mit 4:2 schlug die Mannschaft von Trainer Günter Rosenkranz zuletzt den SV Olbendorf. „Es ist zwar nur Vorbereitung, aber es ist immer schön, wenn man gegen den Nachbarn gewinnt“, freute sich Pressesprecher Marco Baldasti über den Derbysieg. Überhaupt zeigte er sich mit der Vorbereitung mehr als zufrieden: „Es läuft!“

Derbysieger. Peter Grandits (l.) und seine Oberdorfer schlugen am Freitag den SV Olbendorf. | BVZ

Das Ziel für das Frühjahr ist es, Punkte zu machen, die im Herbst noch verloren gingen. „Wir sind auch nur vier Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, aber ja, wir wollen in der Tabelle weiter nach oben“, fasste Baldasti zusammen. Zurzeit hat der Verein auch das notwendige Glück, denn bisher wurde die Rosenkranz-Elf von Verletzungen verschont.

Das führt aber zu einem anderen „Problem“. Laut Pressesprecher Baldasti wuchs die Trainingsbeteiligung auf 30 Personen an. „Jetzt müssen wir beim Training zwei Gruppen machen. Die Beteiligung unserer Spieler ist gewaltig“, so der Verantwortliche. Vor allem die Einstellung der Reserve-Kicker freute ihn dabei sehr: „Die spielt ja um den Titel mit. Das taugt uns schon, wenn da von der zweiten Mannschaft etwas nachkommt. Endlich haben wir Breite im Kader und einen Konkurrenzkampf. Jeder haut sich rein.“ Am kommenden Freitag spielt der ASK am Trainingsplatz um 20:15 noch gegen Loipersdorf-Kitzladen.