Ganz großes Kino gibt es an den Tagen der Fußball-Weltmeisterschaft am Linken Pinkaufer in Oberwart. Georg Halper, Inhaber der Lokalitäten „Touch“, „Almrausch“ und „Somit“ und sein Team laden bei freiem Eintritt in die Open Air Arena in Oberwart zum Public Viewing. Übertragen werden alle Spiele, der Startschuss fiel dabei beim Spiel Russland gegen Saudi Arabien (5:0).

Nehmen Sie Ihre Chance auf einen Gewinn wahr

Die BVZ verlost insgesamt vier VIP-Tische für jeweils sechs Personen inklusive Getränken und Speisen im Wert von 250 Euro. Annahmeschluss für das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien (Donnerstag, 20 Uhr) war bereits gestern, Dienstag. Für die Spiele zwischen Deutschland und Schweden (Samstag, 23. Juni, 20 Uhr), Serbien gegen Brasilien (Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr) und England gegen Belgien (Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr) gibt es noch die Möglichkeit, VIP-Tische zu gewinnen.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, markiert fünf seiner Freunde unter dem Posting auf der Facebook-Seite der BVZ und mit Glück steht einem spannenden Fußballabend in der Open Air Arena nichts mehr im Wege. Neben der Übertragung aller Fußballspiele der WM findet kommenden Samstag die Players-Party des SK Unterschützen statt. Am Samstag, 30. Juni (ASK Kohfidisch), Freitag, 6. Juli

(UFC Siget) und Samstag, 7. Juli (SV Oberwart) folgen weitere Players-Partys. Am Finaltag, dem 15. Juli, gibt es außerdem für die ersten 100 Gäste Freibier.