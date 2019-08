Am kommenden Freitagabend kommt es im Oberwarter Informstadion zu einem Süd-Treffen zwischen dem SV Oberwart und dem SV Güssing, die aus ihrer Historie heraus seit jeher ein recht gutes Verhältnis pflegen und so mit Vorfreude dem Derby begegnen. Dieses hat es auch sportlich in sich, denn der SVO ist fast gezwungen, zu gewinnen, wenn der Abstand nach oben nicht zu groß werden soll.

„Sie haben ein gutes Kollektiv und ein Derby ist immer gefährlich, aber wir sind im Aufwind und auch unsere Leistungen werden immer besser. Wir müssen dort anknüpfen, wo wir in den letzten Spielen aufhörten“, sagte SVO-Coach Jürgen Halper, dessen Elf wohl in Bestbesetzung auflaufen kann. Anders als der Güssinger Aufsteiger, wo Marc Handel-Mazetti sicher fehlt. Trainer Hannes Winkelbauer: „Für uns wird das ein super Spiel mit toller Atmosphäre. Der Druck liegt bei ihnen.“