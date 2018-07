Der Vertrag mit Benjamin Blazevic wurde nicht verlängert, darum war die Vereinsführung der Gunners auf der Suche nach Ersatz. Jetzt wurde der 25-jährige Christopher Tawiah als neuer Center verpflichtet. Der 2,07 Meter große Brite spielte die letzten zwei Saisonen in Tschechien bei Jindrichuv Hradec. Er wurde unter anderem von Gunners Ex-Coach Chris Chougaz empfohlen.

Tawiah: „Horst Leitner hat sich sehr bemüht“

Die vergangene Saison beendete der Profi beim englischen Meister Leicester Riders, wo der Ex-Gunner Rob Paternostro als Coach erfolgreich tätig ist. Tawiah ist ein physisch starker Spieler, der schon über Erfahrung in zwei europäischen Bundesligen verfügt. Der Legionär erhielt einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung. „Ich freue mich, dass ich die nächste Zeit bei den Gunners bin. Ich werde unermüdlich arbeiten und alles geben, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben“, meinte der Neuzugang und fügte weiters an: „Coach Horst Leitner hat sich sehr um mich bemüht, ich hatte von der ersten Sekunde an das Gefühl, dass in Oberwart sehr professionell vorgegangen wird.“

Tawiah wird vorzeitig in das Südburgenland reisen, um das Umfeld besser kennenzulernen. „Ich kann es kaum erwarten.“ Gunners Coach Horst Leitner: „Wir bemühen uns in diesem Jahr um Spieler, die schon über etwas Erfahrung in Europa verfügen, und freuen uns, dass er sich für Oberwart entschied.“