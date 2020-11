Die Oberwart Gunners verstärken sich weiter. Mit dem US-Guard Lawrencer Alexander kommt ein altbekannter Spieler zurück.

"Lawrence war im letzten Jahr ein sehr wertvoller Faktor in unserem Spiel und oftmals Topscorer. Zu Saisonbeginn hat es mit seiner Rückkehr nicht geklappt, da Lawrence private Verpflichtungen gegenüber seiner Familie wahrnehmen musste. Daher sah es eine Zeit lang danach aus, dass er nicht mehr nach Europa zurückkehren würde. Umso erfreulicher, dass es jetzt doch noch funktionierte. Gleichzeitig soll diese Verstärkung auch ein Fingerzeig für das ganze Team sein, denn abgesehen von unseren jungen Spielern, die behutsam und Schritt für Schritt in das Team wachsen sollen ist bei allen anderen im Team im Bezug auf die bisher gebotenen Leistungen noch deutlich Luft nach oben und auch mehr taktische Disziplin erforderlich. Wir erwarten uns da jetzt von allen eine klare Steigerung und werden das in den nächsten Wochen genau beobachten", freute sich Präsident Thomas Linzer.

"Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei den Gunners in Oberwart bin. Ich bin noch etwas müde von der anstrengenden Reise und muss noch meine Tests abschliessen bzw. auf alle Ergebnisse warten. Aber ich bin ready!", ist auch der US-Amerikaner bereit zu spielen.