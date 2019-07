Mit dem 24-jährigen Esten Saimon Sutt holten die Gunners einen weiteren Legionär ins Südburgenland. Mit Sutt kommt ein zwei Meter-Riegel. Der Neuzugang, der als Shooting Guard eingesetzt wird, ist außerdem Nationalspieler seines Landes.

„War spürbar, dass er unbedingt zu uns will“

„Saimon ist ein sehr wurfstarker Spieler, der aufgrund seiner Größe sowohl als Shooting Guard als auch als Forward eingesetzt werden kann. Wir haben ihn schon länger beobachtet. In den Gesprächen der letzten Wochen war spürbar, dass Saimon unbedingt zu unserem Verein kommen will. Wir freuen uns auf einen sehr ehrgeizigen Spieler, der uns sicher viel helfen kann“, sagte Headcoach Horst Leitner.

Viel Lob hatte Sutt für seinen neuen Verein übrig: „Oberwart ist international bekannt. Das Team hat vor drei Jahren in Estland Tartu besiegt und einen guten Ruf. Ich brenne darauf, nach Oberwart zu kommen und zu zeigen, was ich kann.“ Nun soll noch ein weiterer Transfer für die „Inside-Position“ folgen. Kandidaten gibt es bereits, auf wen die Entscheidung schließlich fällt, wird sich laut Verein erst in ein bis zwei Wochen zeigen.

„Haxi“ beendet nach 17 Jahren seine Karriere

Mit Hannes Ochsenhofer muss der Verein außerdem einen schmerzhaften Abgang vermelden. Nach 17 Jahren im Trikot der Gunners beendet „Haxi“ seine Karriere. „Es war nicht leicht, nach so vielen erfolgreichen und schönen Jahren, mit dem Profisport endgültig aufzuhören. Aber ich denke, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, erklärte Ochsenhofer seine Entscheidung. Einmal gibt es aber noch die Chance ihn live zu erleben, beim ersten Heimspiel der Oberwart Gunners wird die Vereinslegende einen gebührenden Abschied von der Fangemeinde bekommen.