NOEN

Am vergangenen Freitagabend knisterte es im ehrwürdigen Oberwarter Informstadion. Der langjährige Konkurrent aus Pinkafeld gab sich die Ehre und knapp 1.000 Zuseher wollten sich dieses Treffen nicht entgehen lassen. Nach anfänglichem Abtasten wurde es minütlich rasanter, schenkten sich die beiden Vereine keinen Zentimeter, ehe das spätere 2:2-Remis dann als verdient eingestuft wurde.

„War Werbung für den Süd-Fußball“

Gewinner gab es trotzdem: Die Hausherren, weil man ein Fußballfest zelebrieren durfte und die Pinkafelder, weil man seinen Anspruch als derzeit tabellarisch bestes Süd-Team mit gutem Auftritt bestätigte.

„Es war Werbung für den Süd-Fußball“, sagt Oberwarts sportlicher Leiter Michi Benedek und schießt nach: „Für die Spieler war es auch kein alltägliches Spiel. Das Interesse war ungewohnt hoch und so dauerte es, ehe beide Teams ihre anfängliche Scheu ablegten. Dennoch war es schön, zu sehen, dass die Leute die gute Arbeit bei beiden Vereinen honorieren.“

Ähnliche Töne auch von SVO-Trainer Jürgen Halper: „Viele Tore, sehr viele Zuseher, guter Umsatz in der Kantine – schade, dass man solche Spiele nicht jedes Wochenende hat.“ Zufrieden ist man auch beim SCP, auch wenn der sSportliche Leiter Alex Diridl erklärt: „Nach Spielschluss hatten wir schon das Gefühl, dass wir dem Sieg näher waren.“ Dieser soll nun am Samstag gegen Wimpassing folgen. „Wir wollen dort einen positiven Lauf starten“, so Trainer Florian Hotwagner.

Patrick Bauer Signalwirkung für die Süd-Kickerei

Einen Rückblick auf das Match inklusive Videos findet ihr hier:

20.04.2019 – Gleichstand Kein Sieger beim Südklassiker Oberwart gegen Pinkafeld