ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT U19. Die Oberwarter Burschen sicherten sich mit dem 104:53-Sieg in der Österreichischen Meisterschaft im Viertelfinale gegen die Eisenstädter den Einzug in das Final-Four. Die Oberwarter kontrollierten von Beginn an das Spiel. Schon zur Pause (63:33) war die Sache klar, am Ende setzten sich die Young Gunners mit 104:53 durch.

Die Mädchen feierten in ihrem letzten Spiel im Grunddurchgang einen weiteren Sieg und wollten sich vor heimischem Publikum beweisen, da das Final-Four der Frauen am 18. und 19. Mai in der Oberwarter Sporthalle stattfindet. Die Burschen bestreiten ihre Endspiele am 25. und 26. Mai, der Ort dafür wurde noch nicht fixiert. „Wir haben uns auch dafür beworben. Es ist erfreulich, wie gut sich die Mädchenarbeit in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Daher sollte der Titel über Oberwart führen“, zeigt sich Nachwuchsreferent Thomas Marschall zuversichtlich.

LANDESMEISTERSCHAFT U14. Die Oberwarter verloren ihr Finale in der Sporthalle gegen die Blackbirds klar. Die starke Defense der Jennersdorfer und fehlendes Wurfglück führten schon im ersten Viertel zur glasklaren Führung der Gäste, die den Vorsprung bis zum Schluss noch weiter klar ausbauen konnten.