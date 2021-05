Ein prickelnder Pflichtspielauftakt. Im Vorjahr traf der ASK Kohfidisch mit Dominik Farkas (l.) in der ersten Cup-Runde auf den UFC Jennersdorf (r., Manuel Halb) und siegte dort mit 2:1. Nun wartet für „Faki“ und Co. mit Stegersbach wieder ein 2. Liga Süd-Verein. Der UFC reist derweil nach Großpetersdorf und will dort in Runde zwei.

