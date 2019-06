Schon vor dem Abstiegsknaller gegen Kleinmünchen war die Marschroute bei Obfrau-Stellvertreterin Stephanie Jandl und ihrem Team klar: Sie wollten diesen so wichtigen Klassenerhalt unbedingt schaffen. Zwar benötigte es 78 Minuten, ehe Franziska Thurner der wichtige Führungstreffer gelang, aber weil der Kampfgeist überragend war, kämpfte man bis zum Ende und wurde abermals durch Thurner in Minute 99 (!) belohnt. Mit dem 2:0 war der Klassenerhalt besiegelt, das Team lag sich in den Armen.

Für die Verantwortlichen begann aber quasi mit geschaffter Maxime die Planung fürs neue Jahr. Dieses bringt doch einige Änderungen (siehe auch Seite 82), denn die beiden 2. Bundesligen verschmelzen zu einer Liga, die aber ohne 1b-Teams gespielt wird. Die Zweitauswahl wird also nun immer das Vorspiel bestreiten und zudem in einer eigenen 1b-Liga agieren. „Ich sehe dem persönlich gespannt entgegen“, so Obfrau Koch, die aber aufgrund der wohl fast übermächtigen Konkurrenz doch einige Nachteile fand: „Sportlich ist das für uns kein Vorteil, da unsere zweite Mannschaft doch schwächer als viele Zweier-Teams der anderen Bundesligisten ist. Auch finanziell wird die Belastung größer.“

Der Klassenerhalt war aber dennoch das freudige Thema. „An Kraft, Zusammenhalt und Wille fehlt es uns sicher nicht“, so Koch, die anfügte: „Nach Saisonende der 1b-Elf setzen wir uns zusammen und schauen, wie wir Sponsoren, die uns unterstützen können, generieren.“