Sie hat sich in alle Himmelsrichtungen verstreut, die ehemalige Profimannschaft des SV Mattersburg. Einer, der in der vergangenen Saison sowie auch selbst danach noch in der so rauhen Zeit des Commerzialbank-Skandals das Gesicht des SV Mattersburg nach außen darstellte, ist Franz Ponweiser. Mittlerweile rollt der Bundesliga-Fußball in Mattersburg bekanntlich nicht mehr. Und auch der ehemalige Sportliche Leiter und Cheftrainer hat beim ÖFB längst eine neue berufliche Herausforderung angetreten.

Als Bereichsleiter 1 der Trainer-Aus- und -Fortbildung hat der Neutaler die Agenden von Neo-Chef Thomas Eidler für die A-Lizenz übernommen, ist als Assistent beim UEFA-Pro-Diplom im Einsatz und in Bereichen wie den Lehrplänen als Schnittstelle zu den Landesverbänden aktiv. Hinzu kommt dann noch in weiterer Folge die Aufgabe des Scoutings für das Nationalteam von Franco Foda. Als ehemaliger Lehrer am Theresianum Eisenstadt und als UEFA-Pro-Trainer in der Bundesliga kombiniert Franz Ponweiser derzeit somit seine erlernten Fähigkeiten mit dem Unterrichten auf der einen und der Arbeit am Platz auf der anderen Seite. „Das ist ein wunderbarer Job, in dem ich voll aufgehe. Es taugt mir, auch weil ich von den Lehrinhalten her am Puls der Zeit bin.“

Dass er nun beruflich wieder in einem neuen Bereich tätig sei, wertet der Fußball-Pädagoge durchaus positiv. Auch wenn das Jahr als Cheftrainer in Mattersburg natürlich jede Menge an bleibenden Eindrücken hinterlassen hat. „Rückblickend gesehen habe ich mich in dem Jahr sehr gut entwickelt und eine richtige Funktionslust verspürt. Ich denke, ich habe auch bewiesen, dass ich mit Druck umgehen kann.“

Auch wenn das Kapitel Mattersburg für die Profis bis auf noch offene Gehälter (die im anstehenden Insolvenzverfahren thematisiert werden) geschlossen ist, wird Franz Ponweiser trotzdem täglich an die Vergangenheit erinnert. Am Weg zur neuen Arbeit – aktuell ist das vor allem die ÖFB-Zentrale im Happel-Stadion sowie die NÖ-Sportschule in Lindabrunn – düst er schließlich auf der S31 direkt an der Fußballakademie (AKA) Burgenland vorbei, seit 2009 Trainingsstätte des nunmehrigen Ex-Bundesligisten, wo der 45-Jährige zudem davor auch selbst als Sportlicher Leiter und anfänglich als Nachwuchstrainer tätig war.

„Natürlich wird man dann immer wieder auch an die SVM-Zeit erinnert. Ich finde es nach wie vor einfach extrem schade, dass es so ein Ende genommen hat. Wir hatten trotz eines Sparpakets am Schluss viele Möglichkeiten mit den jungen Spielern zu arbeiten und sie einzubauen. All das, was sich so viele Leute gewünscht haben, dass aus der AKA junge Talente oben heranreifen, wäre in den nächsten eineinhalb Jahren voll aufgegangen. Das Projekt hätte eine wirklich lässige Zukunft gehabt – und das tut schon sehr weh. Aber man muss auch loslassen können.“

Umso mehr freut es Ponweiser übrigens, dass sich mit dem MSV 2020 ein Nachfolgeverein des SVM gefunden hat, wo zumindest der komplette grün-weiße Nachwuchs aufgefangen wurde. „Ich finde es wirklich toll, dass hier so viele Leute engagiert sind und auch viel Fachwissen dabei ist.“

„Habe große Bedenken, wie es weitergeht“

Skeptisch sieht der ehemalige Sportliche Leiter der Fußballakademie Burgenland dafür die Prognose der rot-goldenen Nachwuchs-Spitze. „Ich habe große Bedenken, wie es in der Fußballakademie weitergeht. Klar ist, dass die Perspektive fehlt, weil durch das Aus des SVM auch die burgenländische Spitze abgeschnitten ist. Der so positiven AKA-Entwicklung steht der Wegfall des Zugpferds gegenüber. Das ist so bitter und tut mir richtig leid für die Burschen.“