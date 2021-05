Seit gestern, Mittwoch, dürfen alle Youngsters wieder „mit Kontakt“ trainieren. Am Montag kam die entsprechende Verordnung vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB), inklusive der exakten Bestimmungen wie ein Trainingsbetrieb gestaltet werden muss. Zusammengefasst bedeutet dies, dass alle am Sportplatz Anwesenden (Spieler, Betreuer, Trainer, Verantwortliche) getestet, geimpft oder genesen sein müssen (ab dem 10. Geburtstag). Zudem muss registriert werden, wer wann und wo am Sportplatz war. Die sogenannten Schultests werden als Nachweis anerkannt, somit fällt das Führen der Gesundheitstagebücher weg. Die BVZ fragte bei einigen Klubs nach, wie sie in die „neue Freiheit“ starten.

OBERWART

Nachwuchsleiter Robert Schriebl war froh, dass schön langsam wieder Normalität einkehrt. Es ist dazu eine Vorstandssitzung geplant, wobei in den nächsten Tagen beraten wird, wie die Vorgaben auch umgesetzt werden können. Vor allem bei den Testspielen sieht er noch ein Problem: „Das wird für einen ziemlichen personellen Aufwand sorgen. Beim Training schauen vielleicht vier bis fünf Eltern zu, da ist es nicht so schwierig, diese zu testen oder zu überprüfen. Schwieriger wird es dann schon, wenn wir Testspiele absolvieren.“

WOLFAU

Wölfe-Nachwuchschef Marcel Brenner und sein Team arbeiteten ein Konzept für das Training aus, „an dieses halten wir uns auch strikt.“ Man sei aber begeistert, dass die Kids wieder zum Training kommen können. „Es gibt ein Hygienekonzept, wobei auch eine Anwesenheitsliste und ein Gesundheitsbericht geführt werden“, erklärt Brenner. Aktuell wartet man noch den Mai ab, erst bis Mitte Juni sollen auch Testspiele fixiert werden. „Natürlich ist jetzt auch beim Training Nachholbedarf gegeben. Ein großes Fragezeichen sehe ich derzeit noch bei den Zusehern. Meines Wissens nach benötige ich bis 50 Zusehern keine zugewiesenen Sitzplätze.“

SPG PINKAFELD

Der Sportliche Leiter Alexander Diridl zeigte sich angetan, dass der Verein wieder voll mit dem Training durchstarten kann. Zuletzt war nur ein Abstandstraining möglich. „Es ist alles ein großer organisatorischer Aufwand, den man für den Nachwuchs aber gerne in Kauf nimmt“, erklärt Diridl. Der ebenfalls hofft, dass man bald wieder zur Normalität zurückkehren kann. „Wichtig ist aber, dass wir trainieren können. Auch, wenn wir bei den Testspielen aktuell noch eher vorsichtig sind.“

SPG AVITA-THERME

Unterschützens Nachwuchsleiter und U16-Trainer Joachim Schwarz fängt mit dem Training der Bambini im Laufe der nächsten Tage an. „Wir begrüßen es sehr, dass wieder in vollem Umfang gearbeitet werden kann“, so Schwarz. Die sportliche Betätigung der Jüngsten sei wichtig. „Ohne Training ist es in weiterer Folge nicht möglich, Spiele durchzuführen. Ebenso ist es für die generelle Entwicklung wichtig, Sport auszuüben.“

SPG KIKOBA

Das Training mit den Auflagen läuft sehr gut. „Natürlich gab es Auswirkungen aufgrund von ‚Covid-19‘, das darf man nicht abstreiten. Wir versuchen aber, das Beste daraus zu machen“, erzählt Nachwuchsleiter Georg Posch. Er wartet auf die weiteren Informationen, die Meisterschaft soll am 13. August starten. „Aktuell sind wir gerade dabei, die Mannschaften für die Herbstmeisterschaft zusammenzustellen.“ Man sei jedenfalls auch bei der Spielgemeinschaft KIKOBA gerüstet für den Wiederbeginn.

RAABTAL JUNIORS

Bei den Klassen U6 bis U9 gab es zuletzt trotz Corona einen Zulauf. In der U14 und U16 gestaltet sich die Lage dagegen schwieriger. Daher wird es in den kommenden Wochen eine Trainersitzung geben, wo diese Probleme besprochen werden. „Wir sind froh, dass nun wieder trainiert werden kann und seit gestern, Mittwoch, Spiele möglich sind“, so Nachwuchschef Philipp Kohl.

SPG NEUBERG

„Wir trainieren schon seit dem letzten Lockdown und werden bis zur Meisterschaft wohl auch keine Pause mehr einlegen“, meint Nachwuchsleiter Christian Roth. Man wolle die Zeit, in der kein Training möglich war, so rasch wie möglich aufholen. Für Mai sind noch keine Testspiele geplant, „wir hoffen aber, dass es dann im Juni möglich ist.“ Roth hofft auch, dass es weitere Lockerungen gibt, wenn die Zahlen dafür sprechen. „Ein Kantinenbetrieb wäre super, wir sind auch finanziell darauf angewiesen.“

NLZ LAFNITZTAL/DUSV

Für Nachwuchsleiter Jochen Hafner bleibt es trotz der Lockerungen eine schwierige Situation. Der Nachwuchs wird als bundesländerübergreifende Spielgemeinschaft mit Loipersdorf (Steiermark) durchgeführt. „Dabei schnell Lösungen finden zu können, ist generell nicht einfach“, so Hafner. Das Training ist bereits angelaufen, dabei möchte er festhalten, „dass die Kooperation sehr gut läuft und wir diese beibehalten möchten.“