Am Dienstag wurde in Songtang (China) als Abschluss der Weltcup-Saison 2019 ein Sprintbewerb durchgeführt. Dieser war wie erwartet ein Höhepunkt von allen bisher durchgeführten Sprintwettkämpfen in der Weltcupgeschichte. Gernot Ymsén fand nicht seinen besten Tag vor und blieb nach fehlerhaftem Lauf auf Platz 47 außerhalb der Weltcuppunkteränge.

Ymsén

„Das war nicht der Abschluss, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Das Gelände und die Bahnlegung sollten mir als Techniker entgegenkommen. Leider verrutschte ich einmal mit der Kompass-Spitze und war nicht an der gedachten Stelle. Dann übersah ich auch einmal eine deutlich schnellere Route und somit war meine gute Zeit und Platzierung vertan“, erzählte der Südburgenländer.

Damit büßte der Heeresleitungssportler noch vier Plätze im Gesamtweltcup ein und rutschte nach neun Bewerben auf den 18. Platz zurück. „Nullnummern wie bei diesem Lauf sind nicht sehr fördernd für den Gesamtweltcup. Die erste Weltcuprunde in Finnland im Frühjahr verlief nach Verletzungen auch nicht ideal. Danach konnte ich aber immerhin drei Mal in die Top-Ten laufen. Damit bin ich sehr zufrieden“, so das erste Resümee des HSV Pinkafeld-Athleten.

Die Gesamtweltcupsiege gingen mit Tove Alexandersson und Gustav Bergman jeweils nach Schweden.

Hier gehts zum Sprintwettkampf-Ergebnis

Hier gehts zum Gesamtweltcup