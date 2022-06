Gernot Ymsén: „Der Lauf war gut“

Werbung

Der Pinkafelder Gernot Ymsén startete mit drei Bewerben im schwedischen Boras in die heurige Weltcupsaison. Zum Auftakt stand der Einzelsprint auf dem Programm. Dabei sicherte sich Kasper Fosser aus Norwegen mit knapp 15 Minuten Laufzeit den Tagessieg. Routinier Ymsén vom HSV Pinkafeld kam dann auf Rang 64 und als insgesamt zweitbester Österreicher ins Ziel.

„Im Weltcup geht es oft sehr knapp her“

Er meinte zu seinem Ergebnis: „Der Lauf war gut, die Weltcuppunkteränge der besten 40 leider außer Reichweite. Dazu fehlte mir eine halbe Minute. Das wäre sich auch mit einem perfekten Lauf kaum ausgegangen“, so der Pinkafelder. Im Knock-out-Sprint war für den Spezialisten für Waldläufe bereits in der Qualifikation Endstation. Auf die schnellsten zwölf Sportler des Vorlaufes und damit ein Weiterkommen in das Viertelfinale fehlten zwar nicht viele Sekunden, mit Rang 22 aber doch einige Platzierungen.

„Das zeigt, wie knapp es im Weltcup hergeht, wo pro Nation bis zu acht Läufer teilnehmen dürfen.“ Den Sieg holte sich hier der Schweizer Matthias Kyburz. Zum Abschluss kam die Sprintstaffel zur Austragung. Gernot Ymsén schaffte gemeinsam mit Österreichs erstem Team (lvi Kastner, Matthias Reiner und Laura Ramstein) mit Rang zehn den Sprung in die Top-Ten (29. Gesamtplatz inklusive sämtlicher 2er-, 3er- und 4er-Teams, das jeweils schnellste Team pro Land kommt in die Wertung). Den Sieg holte sich Schwedens zweite Mannschaft.

Am Wochenende steigt bereits die EM-Qualifikation

Nach dem Ausflug in die Sprintbewerbe wartet auf Österreichs Orientierungslauf-Aushängeschild bereits am Wochenende die Europameisterschafts-Quali in Slowenien. Danach werden Mitte Juni im Rahmen der Austrian Finals in Graz die Staatsmeisterschaftsmedaillen in der Staffel, dem Einzelsprint und der Sprintstaffel vergeben. Dort geht Ymsén dann durchaus mit Medaillenchancen an den Start.